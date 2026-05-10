Ukrutně šťastní. Mezi nejspokojenějšími zeměmi světa je i překvapivá exotika a válčící stát
- Některé země kralují žeříčku dlouhé roky, jedna je ale překvapivým skokanem.
- Úzké spojení s přírodou, lidmi v okolí a důvěra ve stát je jedním z receptů na spokojenost.
- I v neustálém ohrožení lze zažívat štěstí, pokud je obyvatelstvo země odolné a vidí ve svém konání smysl.
Proč jsou nejšťastnějšími zeměmi světa ty, kde slunce část roku nevychází nebo kde žijí lidé s pocitem permanentního ohrožení? Výsledky žebříčku, který sestavuje Wellbeing Research Centre Oxfordské univerzity spolu se společností Gallup, ukazují, že spokojený život tkví v podobných faktorech napříč planetou.
8. Izrael
Překvapivou zemí v první desítce je stát na neklidném Blízkém východě s vnitřními politickými problémy, obklopený nepřáteli a ve stavu věčné vojenské pohotovosti. Přesto mají jeho obyvatelé recept na štěstí.
Jeho základem jsou silné rodinné a komunitní vazby, většinou spojené s vírou a rituály. Obyvatelé Izraele za ni cítí od dětství zodpovědnost, jsou odolní a mají pocit, že jejich činnost je smysluplná. „Izraelci mají smysl a účel. Vysoká úroveň sociální podpory a opravdových přátelství je součástí sociální textury izraelské společnosti,“ podotýká socioložka Anat Fanti.
7. Nizozemsko
Jedním z rysů nizozemské vysoce funkční společnosti je dobrovolnictví, |
Vyváženost mezi prací a volným časem a silný důraz na rodinu hrají roli i v případě Nizozemska. V zemi žijící polská spisovatelka Olga Mecking dlouhodobý úspěch země v žebříčku zdůvodňuje konceptem „niksen“, tedy nicnedělání.
„Niksen se na první pohled může zdát sobecký nebo nudný, ale ve skutečnosti je to služba vám a vaší komunitě,“ míní podle CNBC. Nizozemci mají také značnou důvěru ve vládu a země si stojí vysoko i díky síle ekonomiky a také štědrosti svých obyvatel. Podle některých názorů přispívá k dobré náladě vysoká míra dobrovolnictví.
6. Norsko
Outdoorové aktivity od dětství a důvěra v sebe sama činí Nory spokojenými. |
Přehlídku severské spokojenosti uzavírá Norsko, jedna z nejbohatších evropských zemí. Její obyvatelé jsou sebevědomí ohledně své schopnosti vytěžit z náročných podmínek maximum a přizpůsobit se. Dokážou držet v rovnováze pracovní a soukromý život, v němž hrají odmalička velkou roli outdoorové aktivity. Firmy ze zákona lidem poskytujívelkou pracovní flexibilitu.
Odborníci ale upozorňují na to, že mladší generace Norů už tak šťastné nejsou, protože si nevytvářejí silné sociální vazby. „Většinu času, který lidé dříve trávili hraním karet, společnými večeřemi nebo poflakováním s přáteli, nyní trávíme sledováním pořadů či hraním videoher,“ varuje sociolog Paal Fredrik Skjørten Kvarberg z Univerzity v Oslu.
5. Švédsko
Švédové zvládají kombinovat moderní městský život s pobytem v přírodě. |
Švédové jsou známí uměním propojovat moderní městský život se sociálními výdobytky a přístupem k divoké přírodě. Pátrači po příčinách skandinávské blaženosti zmiňují jako jeden z důvodů malé, homogenní společnosti, ve kterých přežití historicky záviselo na ochotných sousedech.
V moderním Švédsku je ale pětina obyvatel narozená v zahraničí. Objevují se tak názory, že spíše než na etnicitě může záležet na rovnosti, nejen ekonomické. „Naučili jsme se důvěřovat si navzájem, spoléhat se na sebe, sdílet a vážit si toho, co máme, žít s přírodou a být naklonění novým myšlenkám a lidem,“ popisuje Micael Dahlen ze Stockholm School of Economics.
4. Kostarika
Kostarika předvádí turistům svůj "pura vida". |
Jediná latinskoamerická země v první desítce není ve své podstatě takovou exotikou mezi ostatními. Kostaričané jsou pyšní na své přírodní krásy a důsledně si je chrání tak, že se jim podařilo zlomit prokletí plundrování deštných pralesů.
Mají svůj koncept pohodového života Pura Vida, který se snaží naordinovat i turistům. Podobně jako u Seveřanů u nich hraje roli důraz na volný čas a jeho pomalý běh. Klíčem ke štěstí je i rodina a komunita. „Mít lidi, kteří sdílejí stejnou vášeň jako vy, žít zdravě, být venku a být sousedy,“ shrnuje hlavní body místní spokojenosti rezident Adrian Hunt.
3. Dánsko
Dánové věří, že zaplacené daně se jim vrátí. |
Severská stálice, která nikdy v historii seznamu nejšťastnějších zemí neklesla pod čtvrté místo. Tento stát se drží vysoko díky kombinaci solidního HDP na hlavu, štědré sociální podpory, pocitu silné společné zodpovědnosti i vnímání nízké korupce na všech úrovních.
Dánové necítí jako zátěž platit daně díky přesvědčení, že se jim investice
vrací. „Nejde o to, abychom se usmívali a smáli. Jde ve skutečnosti o důvěru ve společnost, důvěru jeden v druhého a víru, že všichni spolupracují pro společné dobro,“ vysvětlila dánské vnímání štěstí kodaňská novinářka Laura Hall.
2. Island
Islanďané jsou zvyklí spoléhat se na sebe a své sousedy. |
I dobrý výsledek Islandu je dán kombinací přírodní nádhery, vysoké míry adaptace na náročné podmínky, umění radovat se z maličkostí, sociálních jistot a dobrých sousedských vztahů.
Ostrov s pouhými 400 tisíci obyvateli se také umístil v první desítce v HDP na obyvatele, očekávané délce života ve zdraví a ve štědrosti, což z něj činí jeden z nejkomplexněji šťastných států v žebříčku. „Historicky naše izolace znamenala, že přežití bylo skupinovým úsilím. Po staletí neexistovala žádná pomoc zvenčí. Byli jsme tu jen my a museli jsme držet spolu,“ tvrdí manažerka hotelu v Reykjavíku Ingibjörg Fridriksdóttir.
1. Finsko
Finové jsou veterány štěstí. |
Finsko kraluje žebříčku už devět let. Těží z krásné přírody s množstvím jezer, dosahuje výborných výsledků v oblasti sociální podpory a nízké vnímané korupce. Jeho obyvatelé poukazují na pevnou sociální síť a vysokou úroveň služeb včetně vzdělávání a zdravotní péče, což vede k pocitu bezpečí a přesvědčení, že se vyplácí platit daně.
Finové také dobře prošli zkouškou pandemie covidu. „Miluji fakt, že Finsko je bezpečné, a mohu důvěřovat běžnému člověku. Děti chodí do školy pěšky od sedmi let. Necítíte se ohroženi a můžete se spolehnout, že když někdo něco slíbí, splní to,“ svěřil se BBC Olli Salo z helsinské společnosti Skimle.