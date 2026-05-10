Po transakční dani přichází další zkouška pro slovenské podnikatele. Týká se plateb nad jedno euro
- Slovensko od května nařídilo obchodníkům nabízet bezhotovostní platbu u nákupů nad jedno euro.
- Novinka přichází rok po zavedení kontroverzní transakční daně Ficovy vlády.
- Menší podnikatelé místo drahých terminálů často sázejí na QR platby.
Na Slovensku začala od 1. května platit nová povinnost pro obchodníky a poskytovatele služeb. Zákazníkům nyní musejí umožnit bezhotovostní platbu u všech nákupů převyšujících jedno euro. Opatření se týká širokého spektra podnikatelů – od velkých obchodních řetězců přes malé provozovny až po sezonní stánky.
Nová pravidla přicházejí zhruba rok po zavedení kontroverzní transakční daně, kterou vláda premiéra Roberta Fica spustila v dubnu 2025. Podnikatelé a živnostníci kvůli ní musejí státu odvádět 0,4 procenta z každé odchozí platby z firemního účtu. Daň se vztahuje například na platby dodavatelům, převody i vyplácení mezd zaměstnancům. Podle materiálu, který má redakce k dispozici, právě tato změna vedla k nárůstu plateb v hotovosti.
Nová povinnost přijímat bezhotovostní platby tak působí paradoxně. Zatímco transakční daň část podnikatelů motivovala k omezení elektronických plateb a většímu využívání hotovosti, nynější legislativa naopak tlačí obchodníky k tomu, aby digitální platby zákazníkům umožnili.
Terminál není povinný
Zákon přitom nenařizuje, aby si každý podnikatel pořídil klasický platební terminál. Povinností je nabídnout nějakou formu bezhotovostní úhrady. Tou může být kromě platby kartou také bankovní převod nebo stále populárnější QR platba.
Právě QR kódy mají podle slovenské finanční správy představovat levnější alternativu hlavně pro malé podnikatele. Finanční správa totiž současně spustila systém takzvaných notifikačních účtů, díky nimž mohou obchodníci přijímat platby bez nutnosti pronajímat si platební terminály nebo odvádět vysoké bankovní poplatky za karetní transakce. Informoval o tom server Živě.sk.
Prezident slovenské finanční správy Jozef Kiss označil nový systém za významný krok k modernizaci plateb. „Podnikatelé i spotřebitelé dostávají do rukou bezpečný a dostupný nástroj,“ uvedl podle podkladů.
QR kódy místo drahých poplatků
V praxi funguje systém jednoduše. Zákazník načte mobilním telefonem QR kód, údaje o platbě se automaticky vyplní v bankovní aplikaci a transakci následně potvrdí. Obchodník pak dostane potvrzení o zaplacení prakticky okamžitě.
Do projektu se zapojily největší slovenské banky včetně Slovenské sporiteľňy, VÚB banky, Tatra banky, ČSOB a Prima banky.
Výhodou QR plateb je především nižší cena. Podnikatelé totiž nemusejí platit za pronájem terminálu ani část transakčních poplatků, které bývají spojené s karetními platbami. Právě to je důležité zejména pro menší provozovny a živnostníky, na které dopadla i transakční daň zavedená Ficovou vládou.
Největší změna pro malé provozovny
Zatímco velké obchodní řetězce podobné služby nabízely už dříve, změny nyní nejvíce dopadají na menší provozovny. Například některá fitness centra na Oravě začala instalovat terminály ještě před začátkem platnosti zákona. Menší prodejci, například stánkaři nebo sezonní prodejci zmrzliny, ale často dávají přednost právě QR platbám.
Povinnost zároveň neznamená konec hotovosti. Bankovky a mince zůstávají na Slovensku nadále plnohodnotným platidlem a obchodníci je musejí přijímat. Nová pravidla pouze rozšiřují možnosti zákazníků.
Největší změnu tak pocítí lidé především tam, kde dosud naráželi na cedule s upozorněním „platba pouze v hotovosti“. Od května už takový přístup při útratě nad jedno euro není možný.