Dva noví milionáři každou minutu. Kde se na světě rodí nejvíc boháčů?
- Kde máte největší šanci stát se boháčem?
- Dokáže Evropa ještě konkurovat světu?
- Přehled zemí s nejvyšším přírůstkem dolarových milionářů.
Klub dolarových milionářů se rozrůstá závratným tempem. Jen během roku 2025 do něj po celém světě přibyl téměř milion lidí – to je přes 2680 nových milionářů denně, 112 za hodinu a bezmála dva každou minutu. Vyplývá to z nejnovějšího Global Wealth Reportu švýcarské banky UBS. Které země vytvářejí nejvíce nových boháčů a jak si vedou po zohlednění velikosti populace?
10. Rusko
Putin a ekonomičtí lídři vlády v Kremlu (12. 8. 2025). |
Denní přírůstek počtu dolarových milionářů: 60
Desítku zemí s největším absolutním přírůstkem uzavírá Rusko. V roce 2025 zde přibylo téměř 22 tisíc dolarových milionářů, tedy v průměru zhruba 60 denně. V zemi se 143,5 milionu obyvatel tak na jeden nový milionářský přírůstek denně připadá přibližně 2,4 milionu lidí, což je jeden z nejhorších poměrů v celé první desítce.
Za růstem počtu bohatých se však skrývá mimořádně nerovnoměrné rozdělení majetku. Rusko podle UBS vykazuje druhou nejvyšší majetkovou nerovnost ze všech sledovaných zemí. Válečná ekonomika navíc stále více přesměrovává státní peníze, pracovní sílu i výrobní kapacity k armádě a zbrojnímu průmyslu, zatímco řada civilních odvětví stagnuje. Vysoká inflace a sankce doléhají na životní náklady domácností, z válečných výdajů však zároveň těží zaměstnanci obranných podniků, vojáci a regiony napojené na vojenskou výrobu.
9. Německo
Braniborská brána |
Denní přírůstek počtu dolarových milionářů: 67
Německý ekonomický motor v posledních letech viditelně drhne. Přesto v největší evropské ekonomice během roku 2025 přibylo přes 24 tisíc dolarových milionářů, tedy v průměru zhruba 67 denně. V přepočtu na počet obyvatel však Německo za ostatními velkými západoevropskými zeměmi zaostává. Na jeden nový milionářský přírůstek za den připadá přibližně 1,3 milionu obyvatel, což zemi řadí na poslední místo mezi pěti největšími západoevropskými ekonomikami.
Přírůstek počtu milionářů přichází v době, kdy se německé hospodářství potýká se slabým růstem a tradiční průmysl čelí drahým energiím, sílící konkurenci i náročné transformaci. Německo zároveň patří k evropským zemím s vysokou majetkovou nerovností. Bohatství je výrazně soustředěno u nejmajetnějších domácností a část největších rodinných majetků se předává po několik generací. Milionářský klub se tak sice rozšiřuje, celkové rozdělení bohatství v zemi však zůstává velmi nerovnoměrné.
8. Austrálie
Budova opery v Sydney |
Denní přírůstek počtu dolarových milionářů: 69
V Austrálii v roce 2025 přibylo přes 25 tisíc dolarových milionářů, tedy v průměru 69 denně. V absolutním žebříčku tím země obsadila osmé místo, po zohlednění velikosti populace však patří k jeho nejvýraznějším premiantům. Jeden nový milionářský přírůstek zde připadá na přibližně 400 tisíc obyvatel, tedy výrazně méně než ve velkých západoevropských ekonomikách.
Australské bohatství stojí především na dvou mohutných pilířích: drahých nemovitostech a povinném penzijním spoření. Rostoucí ceny domů posouvají další vlastníky přes milionovou hranici, zatímco penzijní systém umožňuje domácnostem po desetiletí hromadit majetek na finančních trzích.
Silné zázemí zemi poskytuje také surovinově orientovaná ekonomika a vývoz do Asie. Austrálie tak není jen zemí s rychle rostoucím počtem milionářů, ale také jednou z nejbohatších společností světa: podle mediánu majetku na dospělého jí patří třetí místo.
7. Itálie
Řím |
Denní přírůstek počtu dolarových milionářů: 78
Italská ekonomika stojí na silném zpracovatelském průmyslu, husté síti rodinných firem a na světově známých značkách luxusního zboží. V roce 2025 v zemi přibylo přibližně 29 tisíc dolarových milionářů, tedy v průměru 78 denně. Za často skloňovaným vysokým státním dluhem se přitom skrývá značné soukromé bohatství italských domácností.
Jejich čisté jmění na konci roku 2025 dosahovalo přibližně 12,3 bilionu eur, což odpovídalo 8,5násobku jejich ročního disponibilního příjmu. V přepočtu na počet obyvatel připadá jeden nový dolarový milionář denně na zhruba 750 tisíc lidí. Itálie tak v tomto ohledu překonává i Německo, kde stejný přírůstek připadá přibližně na 1,3 milionu obyvatel. Srovnání ukazuje, že stav veřejných financí a majetková situace domácností mohou vyprávět dva velmi odlišné příběhy.
6. Indie
Indie nezadržitelně stoupá a zažívá fenomenální hospodářský růst, který se aktuálně blíží k hranici sedm procent ročně. |
Denní přírůstek počtu dolarových milionářů: 85
Indie patří k nejrychleji rostoucím velkým ekonomikám světa a její hospodářský vzestup nezvedá pouze superbohatou elitu. Rostou příjmy a spotřeba širokých vrstev obyvatel a postupně se rozšiřuje také tamní střední třída. V roce 2025 přesto v zemi přibylo 31 tisíc dolarových milionářů, tedy v průměru 85 denně.
Úplně jiný obraz však nabídne přepočet na populaci. Na jeden nový milionářský přírůstek denně připadá přibližně 17,2 milionu obyvatel, což je zdaleka nejhorší poměr v celé první desítce. Výsledek je především důsledkem mimořádné velikosti země, zároveň ale připomíná, že plody indického růstu jsou rozděleny velmi nerovnoměrně. Střední třída sice bohatne a rozšiřuje se, největší část nově vznikajícího majetku však nadále končí u nejbohatších vrstev.
5. Japonsko
Japonsko |
Denní přírůstek počtu dolarových milionářů: 86
Slabý kurz jenu a dlouhodobé demografické problémy spojené se stárnutím a úbytkem populace patří k hlavním výzvám japonské ekonomiky. Přesto v zemi během roku 2025 přibylo 31 tisíc dolarových milionářů, tedy v průměru 86 denně. Japonsko tak i přes své strukturální potíže zůstává jedním z největších rezervoárů soukromého kapitálu na světě.
K růstu majetku přispěla také tokijská burza, jejíž hlavní index Nikkei 225 během roku 2025 opakovaně překonával historická maxima. Část burzovních zisků však při přepočtu do dolarů smazával slabý jen. Na jeden nový dolarový milionářský přírůstek denně připadá přibližně 1,4 milionu obyvatel, což Japonsko v relativním srovnání řadí k horším výsledkům první desítky.
4. Španělsko
Španělsko |
Denní přírůstek počtu dolarových milionářů: 90
Španělsko patří k největším evropským překvapením tohoto srovnání. Jeho ekonomika v posledních letech roste výrazně rychleji než většina velkých evropských zemí. K růstu soukromého bohatství přispívá mimo jiné prudké zdražování nemovitostí, rekordní turismus a příznivý vývoj kurzu eura vůči dolaru. V roce 2025 tak v zemi přibylo více než 32 tisíc dolarových milionářů, tedy v průměru 90 denně.
Po přepočtu na populaci připadá jeden nový milionářský přírůstek denně na přibližně 550 tisíc obyvatel. Španělsko je tak sice v absolutním evropském žebříčku třetí za Velkou Británií a Francií, vzhledem k velikosti populace však vykazuje rychlejší přírůstek než obě tyto země. Výsledek podtrhuje proměnu Španělska v jednu z nejdynamičtějších velkých ekonomik současné Evropy.
3. Francie
Paříž |
Denní přírůstek počtu dolarových milionářů: 95
Francie je domovem globálních gigantů luxusu a kosmetiky, jako jsou LVMH, Hermès nebo L’Oréal, a Paříž zároveň patří k nejvýznamnějším evropským finančním centrům. V roce 2025 v zemi přibylo téměř 35 tisíc dolarových milionářů, tedy v průměru 95 denně – přibližně jeden každých 15 minut.
Vedle tradičních zdrojů bohatství se Francii v posledních letech podařilo vybudovat také rozsáhlý technologický ekosystém sdružený pod značkou La French Tech. Vzhledem k populaci 68,7 milionu obyvatel připadá jeden nový dolarový milionářský přírůstek denně na přibližně 725 tisíc lidí. Francie tak patří nejen k evropským lídrům v absolutním počtu nových milionářů, ale solidně si vede i po zohlednění velikosti populace.
2. Velká Británie
Londýn |
Denní přírůstek počtu dolarových milionářů: 118
Londýn si navzdory následkům brexitu a politickým otřesům posledních let udržuje pozici nejvýznamnějšího finančního centra Evropy. Velká Británie byla v roce 2025 evropským lídrem také v absolutním přírůstku počtu dolarových milionářů. Jejich počet se zvýšil o více než 43 tisíc, tedy v průměru o 118 denně.
Britské bohatství se opírá o rozsáhlý finanční sektor, vysokou koncentraci investičního kapitálu a značný majetek uložený v nemovitostech. Dolarovou hodnotu britských aktiv navíc podpořilo oslabení americké měny. Na jeden nový milionářský přírůstek denně připadá přibližně 590 tisíc obyvatel. Mezi pěti největšími evropskými ekonomikami tak Británie dosáhla druhého nejlepšího výsledku po Španělsku.
1. USA
New York - Socha svobody
Denní přírůstek počtu dolarových milionářů: 1208
Spojené státy hrají v tvorbě soukromého bohatství vlastní ligu. V roce 2025 zde přibylo více než 441 tisíc dolarových milionářů, tedy v průměru 1208 denně. Amerika se tak sama postarala přibližně o 45 procent celosvětového přírůstku.
Růst bohatství podporují především hluboké kapitálové trhy, vzestup cen akcií a technologický boom, který v poslední době výrazně táhne umělá inteligence. Spojené státy zároveň disponují bezkonkurenčním ekosystémem rizikového kapitálu, startupů a rychle rostoucích technologických firem.
Na jeden nový milionářský přírůstek denně připadá přibližně 283 tisíc obyvatel. USA tak nejen drtivě vedou v absolutních číslech, ale mezi zeměmi první desítky dosahují také nejlepšího výsledku po zohlednění velikosti populace. Celkem už v zemi žije více než 23,6 milionu dolarových milionářů, tedy přes 40 procent jejich světového počtu.