Česko má jeden z nejvyšších rozdílů v odměňování. Firmy čekají nová pravidla
- Rozdíl v odměňování žen a mužů v Česku činí 18,5 %, patří k nejvyšším v EU.
- Firmy čekají nová pravidla, která zvýší transparentnost mezd a tlak na nápravu.
- Téma se posouvá z rovnosti k byznysu, náboru i konkurenci na trhu práce.
Rozdíl v odměňování žen a mužů v Česku zůstává jedním z nejvyšších v Evropské unii. Podle nejnovějších dat Eurostatu činí 18,5 procenta, což řadí Českou republiku hned za Estonsko. Symbolický Equal Pay Day tak letos připadl na 8. března. Právě na toto téma naváže 17. ročník konference Equal Pay Day, který se uskuteční 26. a 27. března v Praze.
Pořadatelé letos akci nestaví jen jako debatu o rovnosti, ale stále víc jako byznysové a regulatorní téma. Důvod je zřejmý: firmy budou v celé Evropě čelit přísnějším pravidlům pro transparentnost odměňování. Směrnice o pay transparency, kterou EU přijala v roce 2023, zavádí povinnost sdílet informace o mzdách a v případě neodůvodněného rozdílu nad pět procent také přijmout nápravná opatření. Členské státy mají na převod směrnice do národní legislativy tři roky od jejího vstupu v platnost.
Equal Pay Day se tak letos snaží téma posunout od obecných proklamací k tomu, co bude zajímat management a HR v praxi. Oficiální program staví vedle gender pay gap také transparentnost odměňování, leadership, generaci Z, média, umělou inteligenci a budoucnost práce. Jeden z úvodních bloků se zaměřuje právě na to, jak přitáhnout a udržet mladší zaměstnance, další se věnuje reportingu a novým pravidlům, další pak vlivu médií a AI na obraz úspěchu a kariérních příležitostí.
Tahle linka není náhodná. Podle loňského globálního průzkumu Deloitte dávají příslušníci generace Z a mileniálové při výběru zaměstnavatele velkou váhu možnostem rozvoje, finanční jistotě, smysluplnosti práce a well-beingu. Pro firmy to znamená, že férové a srozumitelné odměňování přestává být jen personálním benefitem a stává se součástí konkurenčního boje o lidi.
Pražská konference nabídne kromě debat i výrazný mezinárodní rozměr. Podle zveřejněného programu se do ní zapojí mimo jiné zástupci OECD a panel velvyslanců a velvyslankyň z Norska, Mexika, Finska, Estonska a Ghany. Druhý den, takzvaný Empower Day, má být věnován mentoringu, workshopům a speed mentoringu.
Pro firmy je letošní ročník zajímavý hlavně v tom, že spojuje několik tlaků, které už nelze řešit odděleně. Na jedné straně je tu přetrvávající rozdíl v odměňování, na druhé nové evropské povinnosti a vedle toho i proměna očekávání zaměstnanců. Equal Pay Day se tak letos snaží ukázat, že rovné odměňování už není jen otázkou firemní kultury, ale také reputace, náboru a byznysové výkonnosti.