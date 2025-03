Rozdíl v odměňování mužů a žen se meziročně opět zvýšil

Letošní jarní Den rovného odměňování nebo také Equal Pay Day (EPD) připadá na 6. března. Jedná se o symbolické datum, které nám každý rok připomíná, že ženy musí pracovat v průměru déle, aby si za rok vydělaly tolik, co muži. Letos se jedná o 65 dní navíc. Tento den upozorňuje na přetrvávající problém nerovnosti odměňování mužů a žen, takzvaný gender pay gap (GPG).

Aktuálně je u nás rozdíl mezi průměrným výdělkem mužů a žen meziročně 18 %. Po průběžném, víceletém snižování tohoto rozdílu, které trvalo do roku 2021, kdy dosáhl nejnižší úrovně 15 % opět postupně a plíživě stoupá, a to i v rámci meziročního srovnání. Na tuto situaci nerovností v odměňování již řadu let upozorňuje organizace Business & Professional Women CR(BPWCR).

Ačkoliv jsou zde kroky, ke snížení gender pay gap, jednalo se spíše o ty jednorázové, ale ne systematické. V dočasném snižování v předchozích letech se projevily i faktory jako navyšování minimální mzdy či platových tarifů v podhodnocovaných oborech, které jsou silněji zastoupeny ženami, například školství a zdravotnictví. Pro udržení trendu snižování GPG je potřeba nastavit dlouhodobé a systémové změny.

V rámci srovnatelných pracovních pozic najdeme největší rozdíly v odměňování mužů a žen v managementu a na vedoucích pozicích, dále v kategorii specialistů a specialistek, lékařských pozicích a vyučujících na vysokých školách.

V rámci porovnání s Evropskou Unií, kde průměr činí 13 %, se Česká republika umisťuje na posledních příčkách. Na vrcholu žebříčku se již tradičně umisťují severské země a Slovinsko, kde je zákonem podpořena sdílená péče mezi rodiči a rodičovská na jeden rok.

Ženy častěji úspěšně dokončí vysokoškolské vzdělání, což ale neznamená, že dosáhnou rovné odměny, naopak. Právě vysokoškolačky jsou ve srovnání se stejně vzdělanými muži kategorií s nejvyššími rozdíly v odměňování.

Rozdíl mezi výdělkem mužů a žen se liší také podle věkové kategorie. Nejvyšší je mezi 35–44 lety, kde dosahuje v průměru 22 %. Příčinou je i znevýhodnění žen v tomto věku, které se častokrát vrací na trh práce po rodičovské dovolené a pro plynulé zapojení by potřebovaly větší flexibilitu v rámci svého zaměstnání, ať už možností práce z domova, hybridních modelů spolupráce či zkrácených úvazků.

Rozdíl prohlubuje obecně mateřská kariérní pauza, nedostatečná dostupnost a variabilita zařízení péče o nejmenší děti, nízké využití sdílené rodičovské dovolené mezi partnery a také překážky, které musí po návratu překonat.

Jednou z forem podpory rodin s dětmi je služba péče o děti předškolního věku v dětské skupině. Nově se objevuje též sousedská dětská skupina, která nabízí péči v domácnosti profesionální pečující osoby v menším kolektivu maximálně o 4 dětech, včetně dětí vlastních. Tato inovativní forma péče poskytuje rodičům větší flexibilitu, což je i cílem novely zákoníku práce, která je v momentálně projednávána v Parlamentu ČR.

Od roku 2022 je pomocí sleva na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacího základu zaměstnanců.

Rovná odměna je systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který přispívá k pozitivním změnám, a to poskytováním nástrojů a poradenství pro měření rozdílů v odměňování, nastavení hodnoty práce pro mzdové systémy, zahraniční dobré praxe a spolupráci se zaměstnavateli v Česku, kteří se chtějí o férové odměňování starat. K dispozici je férová kalkulačka mezd a platů, ze které lze zjistit reálné výdělky a rozdíly podle zadaných osobních charakteristik i dle pracovní pozice.

Projekt Rovná odměna se ke konferenci Equal Pay Day 2025 i letos připojí jako odborný partner. Mezi významné vystupující tohoto ročníku patří zástupci firem, jako jsou Philip Morris, Allianz, MARS, Lego, Raiffeisenbank, Danone a mnoho dalších.

Cílem organizace BPWCR, organizátora konference Equal Pay Day, která se skládá z mediální kampaně a mezinárodní konference, je upozorňovat na neklesající gender pay gap. Za cíl si klade prosadit nulový rozdíl v odměňování a rovné zastoupení žen i v rozhodovacích pozicích. Posilování stabilního a ekonomicky silnějšího postavení žen na trhu práce a v tomto roce ponese podtitul “Potenciál”. BPW International je jednou z nejvlivnějších ženských organizací, působící ve více než 100 zemích světa na 5 kontinentech, kdy každá z těchto zemí vede svou vlastní osvětovou kampaň na toto téma.

Nejenom v rámci českého prostředí tato konference sklízí úspěch, a to i v kontextu ocenění. V roce 2024 zvítězila v cenách veřejnosti Good Company Circle Awards, což je ocenění příkladné spolupráce mezi neziskovými organizacemi a byznysem.

Kromě organizace konference a s tím spojené kampaně a osvěty se organizace BPWCR věnuje také praktickému poradenství v oblasti rovného odměňování a nabízí platformu ke sdílení best practice. Při podobné spolupráci pomáhá naplňovat povinnosti vyplývající z nefinančního reportingu (ESG), konkrétně písmena “S”, které představuje sociální faktory. Dále je například ambasadorkou principů WEPs, tedy Principů posilování postavení žen, které mají v České republice již 18 signatářů, mezi které se řadí významné společnosti, jako je například Allianz pojišťovna, a.s., HOPI HOLDING a.s.či GasNet.

Nejedná se jenom o firmy, které mají závazek ke společnosti, ale i o jednotlivce, pokud Vás tato problematika zajímá a rádi byste se o ní dozvěděli více či přispěli ke změně, letošní ročník konference se koná ve dnech 25. – 26. 3. 2025, v Clarion Congress Hotel Prague.