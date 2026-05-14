Strnad po propadu akcií CSG: Trh nás podhodnocuje, sliby plníme
- Podnikatel Michal Strnad tvrdí, že investoři jeho zbrojařskou společnost Czechoslovak Group (CSG) podhodnocují.
- Říká to poté, co akcie podniku od lednového debutu na burze v Amsterodamu a Praze ztratily asi polovinu hodnoty.
- Strnad se v rozhovoru s agenturou Bloomberg takto veřejně vyjádřil poprvé od doby, kdy akcie CSG minulý týden dál výrazně oslabily po analýze firmy Hunterbrook.
Strnad prohlásil, že pochybnosti ohledně výrobní kapacity jeho společnosti jsou „naprostý nesmysl." Hunterbrook, který nyní spekuluje na pokles ceny akcií CSG, předtím uvedl, že CSG není výrobcem munice v takové míře, jak uvádějí prezentace společnosti.
Třiatřicetiletý podnikatel, který je zaneprázdněn akvizičními projekty, Bloombergu řekl, že plánuje rozšířit podnikání dál za hranice Evropy. Tržby jeho firmy se od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 zvýšily více než šestinásobně.
„Navzdory veškerému povyku, drobným problémům, případům s Hunterbrookem a všem těm nesmyslům si stále myslím, že prodej akcií byl dobrý krok," řekl Strnad. „Trh je dnes tam, kde je, ale to není něco, co můžeme ovlivnit. Plníme, co jsme slíbili," uvedl.
Nejvíce ho rozladila zmínka, že CSG měla před válkou na Ukrajině úzké vazby na Rusko. Připomněl, že firma za jeho otce sice začínala s opravami tanků ze sovětské éry, ale od té doby se vyvinula v širšího výrobce obranného vybavení a má smlouvy se spojenci NATO v Evropě i ve Spojených státech.
Další prodej akcií není v plánu
„Jsme jedním z největších dlouhodobých dodavatelů pro Ukrajinu, a to už od roku 2014,“ řekl Strnad ve středu ve své kanceláři v Praze. „Kdybychom byli jakkoli spojeni s Ruskem, americká armáda by si nás pravděpodobně nevybrala pro stavbu komplexu dělostřelectva budoucnosti v Iowě, který je vysoce zabezpečený. A navíc bychom pravděpodobně nebyli na sankčních seznamech Ruska a Číny," upozornil muž, který je podle indexu miliardářů agentury Bloomberg s majetkem zhruba za 20 miliard dolarů (asi 416 miliard korun) nejbohatším člověkem ve východní části Evropské unie.
Strnad nemá v plánu prodat další akcie CSG. Společnost však zvažuje akvizice a mohla by je částečně zaplatit akciemi, pokud by takové příležitosti dávaly smysl, uvedl. Skladba cílů, které CSG v současné době zvažuje, je podle něj rovnoměrně rozdělena mezi Evropu a USA.
Deník Financial Times (FT) ve středu s odkazem na zdroje uvedl, že CSG má zájem o koupi významného podílu ve francouzsko-německém výrobci tanků KNDS. Firma věc nechtěla komentovat.
Společnost CSG nebyla jediná zbrojařská firma, jejíž akcie v poslední době klesaly. Dolů zamířily také akcie jejího velkého německého konkurenta Rheinmetall.
Propad cen akcií způsobila změna nálady na trhu, myslí si český zbrojař. Stál za ním optimismus ohledně možného konce války na Ukrajině a podle Strnada chybné přesvědčení, že v nových konfliktech se bude bojovat jinými než tradičními typy zbraní.
