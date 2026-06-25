Jadran pro investory představuje přístav se zajímavým výnosem, říká majitel Domoplanu Tomáš Vavřík
- Chorvatsko zažívá masivní transformaci. V prémiovém segmentu střídá Itálii i Španělsko a stává se novým centrem luxusního developmentu.
- Majitel investiční skupiny Domoplan Tomáš Vavřík upozorňuje, že apartmán přímo u moře v pětihvězdičkovém standardu dnes vyjde levněji než byt v Pardubicích.
- Nový specializovaný fond zaměřený na Jadran získal za pouhých pár měsíců majetek přes půl miliardy korun a nyní v zemi rozjíždí největší český projekt.
Chorvatsko v prémiovém segmentu střídá Itálii i Španělsko a stává se centrem luxusního developmentu. „Jadran pro investory představuje přístav se zajímavým výnosem,“ říká v rozhovoru majitel Domoplanu Tomáš Vavřík, jehož skupina na tamním pobřeží realizuje dosud největší český rezidenční projekt.
Chorvatsko už není jen země pro dostupnou rodinnou dovolenou. Jak tento posun vnímáte vy jako investor?
Chorvatsko prochází masivní transformací do pětihvězdičkového segmentu a v prémiové třídě začíná nahrazovat země jako Španělsko nebo Itálie. Zatímco v tradičních letoviscích těchto zemí jsou hotely často zastaralé a na pokraji vybydlenosti, v Chorvatsku se staví moderně a na špičkové úrovni. Pro investory je to jasný signál stability. Stát investuje obrovské prostředky do infrastruktury a díky novým leteckým spojům se země otevřela movité klientele z celého světa včetně USA. Chorvatské moře je unikátní lokace, která si svou lukrativnost udrží i v dalších dekádách, protože volných parcel přímo u břehu je omezené množství.
Proto Domoplan otevřel specializovaný fond zaměřený právě na tuto zemi?
Přesně tak. Na trhu jsme jednou z nejstarších skupin v oblasti fondových struktur a náš Croatia Property Fund je v Česku zcela unikátní. Aktuálně neexistuje jiná nabídka, která by se tak úzce zaměřovala přímo na investice na chorvatském pobřeží. Máme tam vlastní zázemí i kanceláře a těžíme z faktu, že povolovací procesy jsou tam často svižnější a ceny stavebních prací stále příznivější než u nás. To nám umožňuje stavět efektivněji a nabídnout investorům zajímavější zhodnocení. Pro české investory je to srozumitelný trh, který znají, ale nyní jim ho otevíráme v profesionální, institucionální podobě.
V rámci fondu připravujete projekt Plava Uvala. Má jít o největší českou investici v zemi. Je to tak?
Ano, v současnosti je to největší investiční projekt pro české investory v Chorvatsku. Jde o rezort na pozemku o rozloze 300 tisíc metrů čtverečních přímo u moře s tříkilometrovou pláží. Fond má dvě „nohy“: tou první je právě tento rezort určený k pronájmu, který budeme sami provozovat. Druhou nohou je čistý development, tedy výstavba apartmánů u moře v lokalitách jako Svatý Filip a Jakub u Zadaru, které si investoři mohou koupit do osobního vlastnictví.
Zmínil jste, že tam stavíte efektivněji než v tuzemsku. Promítá se tato výhoda i do konečné ceny pro ty, kteří zvažují nákup vlastního apartmánu?
Zatímco v Česku ceny nemovitostí neustále rostou, v Chorvatsku dnes můžete koupit apartmán přímo u moře v pětihvězdičkovém standardu za cenu okolo čtyř až pěti tisíc eur za metr čtvereční. A za tuhle částku nepořídíte byt ani v Pardubicích, natož v Praze nebo Brně. Návratnost a potenciál růstu ceny jsou u Jadranu mnohem vyšší. Navíc nabízíme kompletní servis: apartmán zařadíme do našeho nájemního poolu, postaráme se o úklid, recepci i obsazenost a majiteli jen posíláme rentu. O investici se tak nemusí vůbec starat.
Majitel investiční skupiny Domoplan Tomáš Vavřík |
Tomáš Vavřík
Tomáš Vavřík je zakladatelem developerské společnosti Domoplan, významného hráče na českém i zahraničním trhu. Domoplan, který je součástí Vavříkovy skupiny FIPOX, zakládá fondy kvalifikovaných investorů, které se primárně zaměřují na rezidenční a prémiové nemovitosti.
Jaké zhodnocení fond nabízí těm, kteří se chtějí podílet na celém portfoliu?
Očekávaný výnos pro investory je 8,5 procenta ročně s garantovaným minimem formou redistribuce ze strany zakladatelů ve výši 7 procent ročně. Tento přednostní a garantovaný výnos pro držitele PIA je určen pro kvalifikované investory s minimálním vkladem milion korun. I když se to může zdát jako vysoký práh, hodnota peněz se v posledních letech změnila a pro lidi, kteří chtějí diverzifikovat portfolio, to není překážka, tento milion mohou rozdělit do více fondů. Vidíme to na zájmu, fond funguje jen pár měsíců, ale máme už v něm majetek přes 500 milionů korun.
Co když nadšení pro Chorvatsko za čas opadne a investice ztratí na atraktivitě?
V Chorvatsku působím přes třicet let a nic takového jsem nezažil. Pokud vlastníte projekt v první až třetí linii u moře, tedy do takzvané magické hranice 200 metrů, je v podstatě vyloučené, že by nebyl obsazený. Chorvatsko má omezenou délku pobřeží a zájem o něj bude vždy, ať už ze strany Čechů, Němců, nebo Američanů.