Nic jako absolutní bezpečnost v dopravě neexistuje. S autonomním řízením i bez něj, zaznělo na konferenci
- Autonomie je daleko především na železnici, první vlak už ve zkušebním režimu vozí turisty na lince Dolní Bousov – Kopidlno.
- Technologie jsou v mnoha oblastech dál než legislativa, u osobních aut se ale přece jen čeká spíš na nabídku automobilek.
- První auta, u kterých při jízdě nemusíte držet volant, by do Česka mohla přijít koncem roku, uvedli odborníci na konferenci Future&Mobility.
Technologie, které mohou zefektivnit mobilitu. Takové bylo téma dalšího ročníku konference Future&Mobility, který se věnoval jak autonomní mobilitě, tak i novým formám dopravy ve městě. A řešily se i ty staronové. „Po padesáti letech jsme do Prahy vrátili trolejbusy. Nové modely mají zároveň baterii i troleje, to je budoucnost elektromobility pro města,“ uvedl politik a bývalý radní pro dopravu Adam Scheinherr.
Budoucnost dopravy ve městech
Takzvaná poptávková doprava představuje novou formu veřejné dopravy v okrajových částech měst a odlehlejších obcích. Představil ji Dominik Janík, zakladatel společnosti Citya. „Pracujeme s technologií, která dokáže propojit systémy mikrobusů nebo menších vozidel, aby v reálném čase reagovaly na požadavky a odvezly co nejvíc lidí,“ vysvětlil.
Jedním z nejtěžších úkolů podle něj bylo, a stále je, přesvědčit obce, aby se vzdaly některých málo vytížených spojů a šly raději cestou efektivnější a finančně úspornější poptávkové dopravy. Úkol se do velké míry povedl. „Citya už dnes funguje ve dvaceti českých regionech, zejména v Libereckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, nově pak působí také v Polsku a na Slovensku,“ dodal Janík.
Zpět do Prahy se vrátili Petr Hlaváček, náměstek primátora hlavního města Prahy pro územní rozvoj, a Adam Scheinherr, politik a bývalý radní pro dopravu. Ústředním tématem se přirozeně stal Metropolitní plán, který se po čtrnácti letech dočkal svého schválení. Plánování pouze v hranicích města se podle Hlaváčka v minulosti neosvědčilo, teď je třeba propojit Prahu s regionem.
Metropolitní plán je jen začátek. Za nejzásadnější věci považuje zanesení severní části okruhu, metropolitního expresu nebo nákladní železniční dopravy. „To je v Praze málo diskutovaná, ale velmi důležitá věc,“ zdůraznil.
Scheinherr pak zmínil ještě linku metra E nebo už probíhající rozvoj tramvajových tratí a návrat trolejbusů do města.
První autonomní vlak
U hromadné dopravy zůstal i ředitel Škoda Digital Jiří Liberda. Společnost vznikla s cílem zajistit vývoj v oblasti chytrých, digitálních a autonomních technologií pro mateřskou Škoda Group, která je známým výrobcem vlaků, tramvají a trolejbusů. „Cílem byla jednak technologická nezávislost Škodovky, ale také definice její pozice na evropském trhu. Abychom do budoucna nebyli jen montovna, ale silný konkurent,“ zmínil Liberda, jehož tým pracuje na projektu Smart Depo.
Není to konkrétní produkt, ale spíš ekosystém, kde vznikají inovace. „Něco jako LEGO skládačka různých prvků, které si zákazník může koupit. Jedním z nich je antikolizní systém, dalším pak třeba inteligentní omezovač rychlosti,“ vysvětlil Liberda. Nejdál je podle něj autonomie na těžké železnici, kde v reálném provozu funguje technologie ATO, která automatizuje řízení vlaků.
„Technologie nám trochu předbíhají legislativu,“ posteskl si náměstek ředitele pro výzkum a vývoj v AŽD Praha Antonín Diviš. Zároveň ale dodal, že v rámci českého prostředí postupujeme relativně rychle, máme za sebou desítky let provozu ATO a v rámci evropského prostředí jsme na špičce. Zmínil také provoz prvního autonomně řízeného vlaku, který už si zájemci mohou vyzkoušet. „První víkend v měsíci je nasazen na pravidelné turistické linky Dolní Bousov – Kopidlno,“ upřesnil Diviš.
Projekt vznikl ve spolupráci s AŽD. „Drážní úřad vytvořil pracovní skupinu, kde jsou zástupci AŽD i Škodovky, takže průběžně komunikujeme. Máme statut zkušebního provozu, hlídáme veškerá bezpečností rizika a vychytáváme chyby,“ upřesnil ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Diviš doplnil, že výzvou v dalším provozu podobných vozidel je kromě legislativy i akceptace rizik.
„Všichni mluví o absolutní bezpečnosti, přitom je to pojem, který neexistuje. Průšvih může udělat i strojvedoucí,“ upřesnil s tím, že technologie mají předpoklady být minimálně stejně dobré jako člověk.
Autonomní vozy už mohou brázdit české silnice
Legislativa se skloňuje ve všech oblastech autonomní dopravy, včetně té osobní. Tam došlo letos v lednu k velkému posunu. „Aktuálně máme možnost provozovat na českých silnicích automobily v úrovni L3, kdy už řidič za určitých okolností není odpovědný za jeho provoz, respektive na něj nedopadají pravidla silničního provozu. Ale stále jsme na psychologicko- právním předělu autonomní mobility v tom smyslu, že vyžadujeme přítomnost řidiče, který musí v určitých situacích zasáhnout a převzít řízení,“ popsal partner a advokát kanceláře Portos Jan Fical. Zároveň dodal, že výrobci zatím takový produkt na český trh neuvedli.
To potvrdil i spoluzakladatel centra mobility EVO Jiří Vedral. „Na autonomní mobilitu zatím nemáme automobily. Nemáme je v nabídce, protože jednoduše neexistují. Nejdál je zřejmě Tesla ve Spojených státech, ale i tam je to teprve úroveň L2, kdy člověk musí okamžitě reagovat,“ zmínil Vedral. Ale vypadá to, že se brzy dočkáme, což potvrdil manažer komunikace BMW David Haidinger. „V BMW už taková auta máme, dokonce je už na vybraných trzích nabízíme. Úrovně L3 můžete řídit v Německu a americké Kalifornii či Nevadě. Pracujeme na tom, aby tato auta byla co nejdříve homologovaná také pro český provoz,“ zmínil Haidinger.
Prozradil zároveň, že první model s vyšší úrovní autonomie už se pro český trh připravuje. Od L3 se liší jen tím, že je třeba neustále sledovat provoz a nečekat na výzvu. „Ve zpětném zrcátku je kamera, která sleduje váš oční kontakt. Pokud odvrátíte zrak, auto vás okamžitě vyzve, abyste převzali řízení. Ale bez držení volantu jet může,“ doplnil Haidinger s tím, že model by měl být v Česku dostupný do konce roku.