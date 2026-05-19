Rodiče stavebním oborům věří. Jak z nich ale udělat skutečnou volbu pro děti? Sledujte přímý přenos

Rodiče stavebním oborům věří. Jak z nich ale udělat skutečnou volbu pro děti?
- Rodiče už nevnímají stavební obory jako slepou uličku, ale vidí v nich dobrý výdělek a jistotu, ukázal nový průzkum Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
- Řemeslo by přesto zvažovalo jen 10 % z nich, ačkoliv rozhodování dětí zásadně ovlivňují právě rodiče.
Hlavní bariérou je nedostatek informací o náplni práce a malá podpora ze strany státu.
Stavebnictví se dlouhodobě potýká s akutním nedostatkem kvalifikovaných lidí, přesto nejnovější průzkum Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) ukazuje, že rodiče stavební obory pro své děti už nevnímají jako slepou cestu. Naopak je spojují s jistotou uplatnění po škole, dobrým výdělkem v čase i možností podnikání.
Přes všechna tato pozitiva by ale aktivně zvažovalo tento směr pro své děti jen zhruba 10 procent z nich. Proč tedy stavební obory nejsou častější volbou? Rodičům chybí konkrétnější informace, představa o náplni práce i větší podpora ze strany státu.
O tom všem budou u kulatého stolu SPS diskutovat:
- Jiří Nouza, prezident SPS
- Tomáš Hamberger, vládní zmocněnec pro technické kompetence a vzdělávání, MPO
- Jan Hasík, CEO Purposia Group
- Jana Kořínková, zástupkyně personálního ředitele Metrostav
- Petra Benešová, ředitelka NF Řemeslo pomáhá