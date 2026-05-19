Dluhopis Republiky jako investiční hit? Bytelné výnosy leží i jinde než u Schillerové
- Dluhopis Republiky strhl zájem, jako by neměl alternativu.
- Výnosy pro opatrné drobné investory přitom leží i jinde, upozorňují analytici.
- Na ještě vyšší lákavosti může získat kvůli geopolitice protiinflační varianta státních dluhopisů.
Část opatrných českých investorů postihl v posledních dnech nechvalně známý FOMO efekt. Tedy strach z toho, že jim uteče zajímavá příležitost k uložení peněz. Minimálně podle četnosti příspěvků na sociálních sítích s tematikou nových Dluhopisů Republiky to vypadá, že tato alternativa spořicích účtů momentálně přitahuje výjimečné množství pozornosti. Naznačuje to i skutečnost, že hned první den upisovacího období si Češi nakoupili tyto dluhopisy v objemu 1,5 miliardy korun.
„Objednávky Dluhopisu Republiky dosáhly 1,5 miliardy korun. Do majetkového účtu na https://dluhopisy.gov.cz/ se jen během odpoledne přihlásilo téměř 40 tisíc uživatelů. Děkujeme za obrovský zájem! Je dobře, že úroky ze státního dluhu zůstanou doma,“ napsala v pátek ministryně financí Alena Schillerová.
Původně očekávala, že do konce června udá lidové dluhopisy za zhruba 20 miliard korun. Kolik to nakonec bude, se ukáže po konci upisovacího období. Stát nabízí různé varianty těchto bondů pro občany: fixní s pětiletým úrokem 4,5 procenta do splatnosti, flexibilní a protiinflační.
„Výnosy státních dluhopisů ale v pondělí celosvětově citelně narůstaly, a to kvůli obavě z výrazné inflace a růstu veřejného zadlužení. Výnosy desetiletých českých dluhopisů překročily psychologickou úroveň rovných pěti procent, poprvé od letošního 9. března. Takový vývoj může oslabit poptávku po Dluhopisech Republiky ve fixní variantě a současně zvýšit sháňku po jejich protiinflační podobě,“ upozornil na turbulentní pondělní dění na světových dluhopisových trzích ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Zmíněné desetileté bondy však nejsou primárně určeny drobným střádalům, nýbrž hlavně bankám nebo fondům.
Dluhopisy jako lov na voliče?
„Dluhopisy Republiky jsou ale pro drobné investory atraktivní. Je to bezrizikový konzervativní instrument vhodný pro krátkodobé uložení prostředků. Projeví o ně nejvyšší zájem konzervativní investoři, kteří už teď drží peníze na běžných účtech nebo na spořicích účtech s velmi nízkým výnosem. Obyvatelé Česka drží na vkladových účtech v bankách téměř čtyři biliony korun, takže konzervativně uložených peněz mají domácnosti hodně,“ míní analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.
„Z produktového hlediska je zajímavý právě protiinflační dluhopis, ke kterému není na českém finančním trhu moc alternativ. Reálný výnos 2,5 procenta plus ochrana před inflací rozhodně stojí za zamyšlení,“ dodal Tomčiak.
„Jedná se však o dotovaný finanční produkt, který by se dal emitovat za normálních podmínek mnohem levněji. To znamená doplácíme to všichni z daní. Jednoduše řečeno, paní ministryně loví voliče a platí to ostatní,“ vadí na Dluhopisech Republiky Martinu Mašátovi, hlavnímu portfolio manažerovi Partners Investiční společností.
Jako spořicí účet, ale jinak
Aktuální nejvýhodnější úroky na spořicích účtech dosahují kolem čtyř procent. „V Česku banky nabízejí nejvýhodnější spořicí účet při splnění podmínek s výnosem kolem 4,2 procenta za rok, po zdanění 3,57 procenta. Pro srovnání: státní Flexi Bond se splatností tři měsíce a automatickým rolováním má výnos 3,5 procenta,“ vyčísluje Tomčiak, a připomíná tak důležitý detail, že výnosy Dluhopisů republiky nepodléhají patnáctiprocentní srážkové dani.
Ještě vyšší kupón nese fixní státní dluhopis s pětiletou splatností. Ten láká občany na výnosy 4,5 procenta za rok s tím, že jedenkrát za rok dochází k jejich reinvestici do stejné dluhopisové emise. Občan má zároveň také možnost jednou ročně požádat o předčasné splacení. V případě další inflační vlny se ale nakonec zafixovaný výnos 4,5 procenta do splatnosti může ukázat jako nevýhoda. Tyto obavy posiluje právě přetrvávající zaškrcení Hormuzské úžiny.
Dluhopisy Republiky a jejich varianty
Fixní státní dluhopis
- Má splatnost pět let a výnos do splatnosti 4,544 procenta p. a.
- Reinvestice každý rok
- Rozložení výnosů po jednotlivých letech: 3,5 procenta; 3,5 procenta; 4,25 procenta; 5 procent; 6,5 procenta
Flexi Bond
- Splatnost tři měsíce
- Pevná sazba 3,5 procenta p.a.
- Automatická reinvestice
Proti-inflační dluhopis
- Splatnost pět let
- Výnos odpovídající meziroční změně květnové inflace
- Bonus v pátém roce držení ve výši 2,5 procenta p.a.
- Automatická reinvestice
- Při předčasném splacení bude roční výnos zastropován na maximálně pět procent
- Při dodržení doby spoření se v pátém roce připíše součet hodnot veškeré dosavadní meziroční inflace přesahující pět procent coby prémie
„Ty dluhopisy neurazí, ale ani nějak extra nenadchnou. Mně osobně třeba nevyhovuje koncepce, že výnos obdržím až při splatnosti. Výnos sice bude vyšší díky reinvesticím, nicméně dluhopis si investor kupuje primárně kvůli tomu, aby obdržel průběžné kupónové platby. Mít někde na pět let uzamčené peníze mi dává smysl v případě private equity, venture kapitálu a podobně. Čili tam, kde od začátku počítám s tím, že jde o nelikvidní investice a na konci mohu získat několikanásobek vloženého kapitálu,“ myslí si portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.
„V tuto chvíli si také nemyslím, že by protiinflační dluhopisy byly tak výhodné jako v roce 2022. Přestože inflace nejspíše opět zrychlí, nečeká nás repríza roku 2022 a výnosy nebudou dvouciferné,“ dodává Pfeiler. V zásadě by prý také souhlasil s tvrzením, že lidové dluhopisy nenabízejí nijak zázračné výnosy ani v porovnání s jinými relativně konzervativními druhy investic, jejichž příklady následují níže.
Americká ETF alternativa
Pesimisticky naladěné střádaly by pokračující mezinárodní napětí mohlo lákat například do bezpečného dolarového přístavu. Světová rezervní měna má v případě masivních turbulencí na trzích schopnost stahovat do sebe kapitál ze zbytku světa.
Mimořádně konzervativní varianta sázky na dolar je přes investiční aplikace dostupná i Čechům například v podobě ETF na americké krátkodobé státní pokladniční poukázky, tedy krátký dluh vlády USA. Aktuálně takové ETF nabízí hrubý výnos kolem 3,6 procenta. Výhodou je obecně vysoká likvidita ETF a zároveň vyplácení těchto výnosů každý měsíc, nevýhodou samozřejmě hrozba kurzové ztráty z přepočtu koruny na dolar.
Pražská dividendová aristokracie
Specifickou možností pro uložení korun představuje parket pražské burzy. Navzdory tomu, že obecně bývá záludné srovnávat výnosy z akcií s těmi dluhopisovými kvůli zcela odlišnému stupni rizika. Zatímco Dluhopisy Republiky nesou prakticky nulovou hrozbu ztráty vložených peněz, u akcií to neplatí. Pražská burza je nicméně specifická tím, jaké firmy se na ní obchodují.
Obvykle jde o velké firmy z konzervativního byznysu lákající na tučné dividendy. Například Komerční banka letos vyplatí podílníkům 95,6 koruny na akcii, která momentálně stojí tisícovku. To je výnos přes devět procent.
Dluhopisy Republiky by letos čistě z pohledu výnosu zastínil i tradiční český dividendový držák jménem Philip Morris ČR. Tabáková společnost nabídne výnos přes pět procent. Pokud jej koncem května schválí valná hromada společnosti. Zisky z dividend nicméně stejně jako úroky u komerčních bank podléhají patnáctiprocentní srážkové dani.
Avantgarda za šest procent ročně
Poměrně novou variantu pro uložení peněz drobných i trochu méně drobných střádalů nabízí svět takzvaných P2P půjček. Tedy transakcí, kdy jedna fyzická osoba půjčí peníze druhé fyzické osobě. Známé jsou v Česku hlavně díky projektu Zonky, který je součástí Air Bank. Potenciální věřitele Zonky láká na zprostředkování úvěrů s čistým výnosem kolem 4,5 procenta.
Ještě o zhruba jeden a půl procentního bodu více momentálně vynáší investice do ročních korunových půjček krytých bitcoiny. Zprostředkovává je česko-slovenský start-up Firefish, který nedávno získal od České národní banky licenci MiCA (Markets in Crypto-Assets). Ta klade specifické nároky například na kapitálové rezervy společnosti. Licenci potřebují všechny firmy, které chtějí klientům poskytovat služby spojené s kryptoaktivy.
V případě bitcoinu je ale oprávněným strašákem volatilita jeho kurzu. Firefish proto vyžaduje, aby konkrétní půjčka byla kryta minimálně dvojnásobnou hodnotou v bitcoinu. Pokud by kurz kryptoměny padal pod nominální hodnotu půjčky v součtu s úroky, má dojít k automatickému odprodeji „zastaveného“ bitcoinu za účelem vypořádání půjčky. U extrémního scénáře typu propadu ceny největší kryptoměny o padesát a více procent za jediný den ale hrozí riziko, že k odprodeji nebo naopak doplnění zástavy ze strany věřitele nedojde včas. Bitcoin by se zlikvidoval pod dlužnou částkou.