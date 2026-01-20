V Německu je platební neschopnost na desetiletém maximu, říká šéf Coface
- České firmy jsou na tom s platební morálkou lépe než v minulosti. Negativně se ale projevuje vývoj v Německu.
- „Čtyři z pěti německých firem řeší opožděné platby a údaje o platební neschopnosti jsou dokonce na desetiletém maximu,“ říká Rudolf Kypta, výkonný ředitel pojišťovny Coface pro Českou republiku a Slovensko.
- Pojištění proti neplacení v Česku podle něj využívá jen čtvrtina firem, pro které by bylo vhodné.
Jak jsou na tom české firmy z hlediska platební morálky?
Za posledních patnáct let ušly velký kus cesty. Zatímco dříve investoři a zahraniční partneři českým společnostem moc nevěřili, teď se u nás celkem daří platit většinou včas. V roce 2024 firmy uhradily přes 61 procent faktur v termínu. České podnikatelské prostředí se totiž výrazně posunulo jak v kultuře, tak v profesionalitě řízení, což se pozitivně projevuje ve spolehlivosti. Přestože loni jsme pozorovali více platebních incidentů i mírný nárůst insolvencí, pořád patříme k těm disciplinovanějším evropským plátcům.
Kdo k nim ještě patří?
Například skandinávské státy, Lucembursko, ale i Polsko. Tradičně horší platební morálku pak mají země jižní a jihovýchodní Evropy od Portugalska po Rumunsko.
Největší zhoršení ale teď vidíme u dříve spolehlivého Německa, kde je platební morálka nejhorší za posledních šest let. Čtyři z pěti německých firem řeší opožděné platby a údaje o platební neschopnosti jsou dokonce na desetiletém maximu. Po dva roky dosahovalo tempo růstu insolvencí přes 22 procent a vrcholu se nedočkáme ani letos.
Zvláště pro české firmy je to velké varování. Německo je dlouhodobě naším nejvýznamnějším obchodním partnerem a směřuje do něj 30 procent českého exportu.
Je to jen drahými energiemi, o nichž neustále píší tamní média?
Německo čelí ztrátě konkurenceschopnosti jak v důsledku drahých energií, tak i pomalého tempa inovací. Nepomáhají ani strukturální problémy čínské ekonomiky, která pro něj spolu s USA představuje nejvýznamnější trh. Také protekcionistická opatření, zejména ze strany Spojených států. Německo je podobně jako Česko exportně orientovanou ekonomikou a současné změny v mezinárodních vztazích proto představují velkou výzvu, kterou ne všechny německé podniky dokážou ustát. Dynamika německých insolvencí je bezprecedentní a dostávají se do nich i podniky s historií počítanou v desítkách let.
Rudolf Kypta
Od roku 2023 vede pobočku francouzské pojišťovny Coface pro Česko a Slovensko. Předtím působil jako výkonný ředitel bulharské UBB Interlease ze skupiny KBC Group. Působil také v ČSOB Leasing a ING Životní pojišťovně (nyní NN), kde vedl finanční týmy a realizoval transformační projekty.
České firmy zatím odolávají, ale kvůli zhoršené platební morálce v Německu a dynamickému růstu počtu insolvencí jsou dnes ohroženy zejména druhotnou platební neschopností. Také slabý růst v Evropě na ně vytváří soustavný tlak a situace se spíše zhoršuje. Tento negativní trend navíc bude nejspíše pokračovat. Je potřeba si zvyknout, že míra nejistoty zůstane vyšší než v minulé dekádě.
Na vývoji škodního poměru zemí střední a východní Evropy pojištěných u Coface je vidět, že se od roku 2023 postupně zvyšuje objem škod z nezaplacení, což by mělo obezřetnost všech finančních manažerů zvyšovat.
Týká se to hlavně velkých zakázek, nebo naopak malých odběratelů?
Platební morálka není otázkou výlučně velkých nebo malých odběratelů. Jde o kombinaci faktorů včetně velikosti dodavatele, typu zakázky i ekonomického prostředí.
Obecně však platí, že velké firmy vykazují poměrně solidní platební morálku, přičemž u některých z nich jsou splatnosti dokonce kratší, než bývá běžné. Naopak u malých odběratelů se bavíme o menších finančních objemech, ale je zde větší četnost platebních rizik.
V jakých segmentech je situace nejhorší?
Z pohledu střední a východní Evropy hlásí největší problémy doprava, stavebnictví a výroba, které byly loni také nejvíce zasaženy insolvencemi. Jsou vzájemně propojené a společně čelily kombinaci slabé poptávky, vysokých nákladů, problémů v dodavatelských řetězcích i geopolitických rizik.
Dopravu poznamenalo snížení poptávky v průmyslu, ceny pohonných hmot a růst nákladů na platy, mýta nebo na obměnu vozových parků s ohledem na ekologii. Stavebnictví ovlivnily mimo jiné nízké investice a vysoké úrokové sazby, což vedlo ke zpomalení nových projektů. Na výrobě, zejména u menších firem, se negativně podepsala slabá poptávka, vysoké náklady a nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
Situace v Česku tohle rozdělení prakticky potvrzuje. Dlouhodobě nejproblematičtější je sektor stavebnictví, který má ale to nejhorší snad již za sebou a predikce Coface jsou pro něj pozitivnější. Následuje výroba a maloobchodní prodej. Tyto tři segmenty se dohromady podílely bezmála na polovině všech insolvencí českých firem v loňském roce.
Mění se přístup českých firem v oblasti prevence?
Výrazně se posunul, ale stále není na úrovni západní Evropy, kde je pojištění pohledávek běžnou součástí řízení rizik. V Česku jej aktuálně využívá zhruba jen čtvrtina firem, pro které by bylo vhodné. Domácnost nebo auto každý pojišťuje preventivně, aniž by očekával, že by ho pojistná událost někdy mohla potkat. Na pohledávky ale z nějakého důvodu s takovou ostražitostí nepohlížíme. Často opomíjíme, že jde o významné částky, a přitom cena za jejich pojištění představuje pouze nižší desetiny procenta z obratu firmy. Vyhoření rodinného domu může být pro rodinu bez pojištění finančně likvidační, ale totéž platí pro firmy a neuhrazené pohledávky.
Existuje i jiná možnost, jak se ochránit, než pojištění?
Prověření zákazníků přes kreditní informace. U nás umíme finanční stabilitu firem predikovat na základě vlastních dat až na 12 měsíců dopředu. Firmy často argumentují, že své obchodní partnery znají, jezdí s nimi na dovolené a podobně. I tak se může stát, že se odběratel dostane do potíží. A protože se váš obchodní „přítel“ stydí, tak vám to řekne jako poslednímu. Nemusí to být ani jeho vlastní vina. Stačí, když jeho firma je součástí problematického subdodavatelského řetězce a skončí v druhotné platební neschopnosti. Prověření přes kreditní informace je naštěstí snadné a rychlé.
Když v podnikání uvažujete dlouhodobě, považuji za nutnost mít kvalitní systém řízení kreditního rizika. Dělat informovaná rozhodnutí se rozhodně vyplatí.
Ještě je tu vymáhání, eventuálně prodej.
Pojištění chrání okamžitě, což je zejména v ekonomicky turbulentní době naprosto zásadní. Efektivní správa pohledávek pokrývá nejen případnou finanční ztrátu, ale zahrnuje také preventivní nástroje pro identifikaci a řízení rizik již v obchodní fázi. Díky tomu mohou firmy minimalizovat riziko, udržet stabilní cash flow a soustředit se na růst a rozvoj.
Vymáhání nepojištěných pohledávek může být nákladné a časově náročné, zejména pokud dlužník skrývá majetek nebo má více věřitelů. Prodej pohledávky sice firmám může přinést rychlou likviditu, obvykle však znamená nutnost akceptovat nižší výnos, často i pod nominální hodnotou. Klientům tedy doporučujeme tyto kroky pečlivě zvážit a přistoupit k nim až tehdy, když jiná řešení selžou. Když už na to dojde, dokážeme díky globální síti expertů pomoct s lokálním vymáháním pohledávek, tedy v jazyce a prostředí dané země. Výrazně to zvyšuje šanci na úspěch.
Doporučujete pojistit vše, nebo třeba transakce s rizikovějšími obory či oblastmi?
Ideální je, pokud si u nás klient pojistí celé své portfolio odběratelů, které zároveň i monitorujeme a můžeme ho tak varovat před zhoršující se platební morálkou.
Klientům, kteří nepojišťují vše, nebo dokonce nic, doporučujeme rozhodně využívat k rychlému posouzení bonity odběratelů našich kreditních informací. Mohou využít reporty s jednoduchým semaforem pro velmi rychlé hodnocení nebo sofistikované analýzy konkrétních firem s detailními informacemi.
Jaká je dostupnost dat, pokud někdo obchoduje se zahraničím a chce vědět, kde je jaká situace?
Různorodá. V některých zemích je pro firmy povinné finanční informace zveřejňovat, jinde je disciplinovanost horší. Snažíme se proto poskytovat vždy ta nejlepší možná dostupná data v každé lokalitě. My sami jsme na datech závislí, protože na jejich základě děláme informovaná rozhodnutí, zda klienta pojistit či nepojistit.