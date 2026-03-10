Aktualizováno: Zbrojovka Colt CZ následuje Strnadovu CSG, chce vstoupit na amsterodamskou burzu
- Zbrojařská skupina Colt CZ plánuje tzv. duální listing na burze Euronext Amsterdam, čímž se chce zviditelnit u globálních investorů a zvýšit likviditu svých akcií.
- Výnos z plánovaného navýšení kapitálu hodlá společnost využít na další akvizice a strategické investice. Aktuálně zaměstnává 4 500 lidí v šesti zemích světa.
- O tomto kroku bude rozhodovat valná hromada. Pokud projde, doplní amsterdamský parket stávající obchodování na pražské burze, kde firma působí od roku 2020.
Česká zbrojovka Colt CZ chce vstoupit na nizozemskou burzu Euronext Amsterdam. Firma dnes v tiskové zprávě uvedla, že požádá akcionáře o souhlas s tímto krokem. Výnos z navýšení kapitálu pak plánuje použít na investice či akvizice. S akciemi skupiny Colt CZ (do roku 2022 jako CZG - Česká zbrojovka) se od roku 2020 obchoduje na pražské burze. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.
„Jedná se o důležitý krok pro skupinu Colt CZ, neboť usilujeme o schválení valné hromady pro navrhovaný duální listing akcií na burze Euronext Amsterdam a navýšení kapitálu,“ sdělil generální ředitel skupiny Radek Musil. Cílem duálního listingu, tedy obchodování s akciemi na více trzích najednou, je podle firmy i zviditelnění mezi globální investorskou komunitou a zvýšení likvidity akcií.
K navýšení kapitálu může dojít už v polovině roku
Předpokládaný termín uvedení na amsterodamskou burzu skupina neuvedla. Kromě souhlasu akcionářů tomu podle Coltu musí předcházet i splnění určitých obvyklých podmínek. S cennými papíry zbrojovky se pak bude obchodovat v Praze i Amsterodamu a akcie budou plně zastupitelné mezi oběma burzami. V závislosti na tržních podmínkách může dojít k navýšení kapitálu podle skupiny už v první polovině letošního roku.
Skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE v roce 2021 koupila amerického výrobce zbraní Colt. Následující rok pak změnila jméno na Colt CZ. Další významnou akvizicí byl nákup českého výrobce munice Sellier & Bellot zaplacením v přepočtu přes 7,8 miliardy korun a novou emisí kmenových akcií Colt CZ. Na přelomu loňského a letošního roku pak skupina dokončila převzetí podílu 51 procent v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a v energetické divizi Synthesia Power. Po odečtení dluhů firmy Synthesia Nitrocellulose činila transakce deset miliard korun.
Zbrojovka má podle své dnešní zprávy ambice pro další růst. Výnos z navýšení kapitálu tak může podle ní směřovat na další nákupy výrobců i strategické investice do technologické modernizace, zvyšování výrobní kapacity nebo posílení výzkumu a vývoje. Skupina také uvedla, že výnos může použít například i na personální a organizační posílení nebo částečné snížení stávajícího dluhu.