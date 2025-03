Budoucí návštěvníci českého národního pavilonu na EXPO 2025 se vedle piva a knedlíků mohou těšit i na další typicky český produkt, a sice ovocné pálenky. Do restaurace i střešního baru poputují z Vizovic, od značky R. Jelínek.

Ikonickou pětiletou košer slivovici, vyráběnou podle předpisů židovské víry doplní například i Slovácká Borovička, meruňkovice Bohemia Apricot, třešňový Cherry liquer či patnáctiletá Family Reserve Plum Brandy.

„Výroba alkoholu má v naší zemi dlouhou tradici. Ve světě je spíše známé české pivo, Česko však může v tomto ohledu nabídnout mnohem víc. Máme například skvělá vína, ale právě také špičkové destiláty,“ řekl generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.

Například košer slivovice se vyrábí už od 30. let minulého století, pod dozorem rabínů Orthodox Union, která je jednou z největších ortodoxních židovských organizací ve Spojených státech. Bílá i zlatá varianta navíc dodnes vznikají podle původní receptury bratří Jelínků. Od svého vzniku se vyváží mimo jiné do USA. Celkově pak likérka vyváží do čtyřiceti zemí.

Přímo v Japonsku, kde EXPO proběhne, působí také brand ambassador firmy Takeshi Matsuzawa. „Tato prestižní událost nám umožní přiblížit bohatou tradici a výjimečnou kvalitu našich destilátů nejen návštěvníkům z celého světa, ale především japonským zákazníkům, kteří tak budou mít možnost je blíže poznat a ochutnat,“ říká Pavel Dvořáček, předseda představenstva společnosti Rudolf Jelínek, která vznikla již v roce 1894.

Světový výstava EXPO 2025 začne v japonské Ósace již 13. dubna 2025.