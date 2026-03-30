Politická hra, reaguje na své odvolání generální komisař české účasti na EXPO Soška
- Ondřej Soška končí jako generální komisař české účasti na EXPO.
- Vláda jej odvolala den před oficiálním koncem jeho mandátu.
- Výkon funkce komisaře bude vykonávat firma Česká centra.
Vláda odvolala generálního komisaře české účasti na světové výstavě Expo 2025 Ondřeje Sošku, informoval po jednání kabinetu ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
„Mé odvolání den před vypršením mandátu považuji za politickou hru a snahu zdiskreditovat úspěšnou českou účast na EXPO 2025,„ reagoval komisař exkluzivně pro e15. Český pavilon se podle něj stal technologicky nejmodernější budovou v celém Japonsku a získal poprvé po 67 letech zlatou cenu a celou řadu dalších ocenění.
„Při mém jmenování 1. září 2022 byl ministrem Lipavským můj mandát časově ohraničen do 31. března 2026. O rozhodnutí vlády a pana ministra Macinky jsem se dozvěděl dnes z médií a plně ho respektuji. Původní plánovaný rozpočet na českou účast ve výši cca 500 milionů překročen nebyl. Důkladný audit je dle mého názoru u takto velkého projektu naprosto v pořádku a žádoucí, probíhal ostatně po skončení všech světových výstav,“ pokračoval Soška
Na plánech ani práci Sošky to nic nemění
Na jeho plánech pro následující dny odvolání prý nic nemění. Bude dále předávat práci kolegům z Českých center a čeká jej prý zasloužená dovolená po 3,5 letech intenzívní práce. „Vážím si všech firem a partnerů, kteří se s námi Světové výstavy zúčastnili, stejně tak 10 tisíc Čechů, kteří do Japonska doletěli se podívat, a moc jim děkuji,“ vzkázal.
„Tým generálního komisaře byl připravený dokončit rozdělanou práci a přesun pavilonu. Nyní to spíše vypadá, že si celý projekt převezmou Česká centra a z původního týmu nikdo nezůstane,“ komentoval tento překotný vývoj zdroj e15 z ministerstva zahraničí, který si nepřál být jmenován. Zmínil také, že mu není jasné, jak bude ona „kontinuita“ zajištěna, ani jak moc je ohrožen případný návrat pavilonu do Česka.
Kdo koupí český pavilon?
Česká účast a výstavba českého pavilonu v japonské Ósace čelila minulý rok kritice kvůli nedostatečným externím zdrojům financování a prodražování stavby. Ministr Macinka v pondělí řekl, že hospodaření údajně skončilo významnou ztrátou proti schválenému rozpočtu.
Kritika na komisaře směřovala také kvůli déle trvajícím procesu prodeje českého pavilonu. „Prodej pavilonu se nám pořád nedaří dotáhnout, to je pravda, ale jsem přesvědčen, že se budova do Česka nakonec vrátí, aby jej mohli vidět další domácí návštěvníci. Jednáme s několika organizacemi ze soukromého i veřejného sektoru,“ uvedl Soška pro e15.
V návaznosti na odvolání Sošky se vláda rozhodla jmenovat do funkce právnickou osobu Česká centra, což podle Macinky umožní lepší kontrolu. „Probíhá tam velmi rozsáhlý audit,“ uvedl ministr.