Zbrojař CSG vydělal dvakrát více než loni a vyrazil proti Hunterbrooku. Čím zklamal investory?
Akcie zbrojaře CSG vzrostly až o více než sedm procent díky solidním kvartálním výsledkům.
Hlavním tahounem byznysu byla divize těžké techniky a velkorážové munice, naopak tržby z malorážové munice v USA klesly.
Firma potvrdila celoroční finanční výhled, čísly o vlastní produkci se zároveň snaží vyvrátit pochybnosti o svých výrobních kapacitách.
Až o pětatřicet miliard korun zhodnocoval krátce po otevření burzy domácí zbrojař CSG po publikaci svých výsledků za první čtvrtletí. Kupci akcií ocenili sedmiprocentním růstem na první pohled solidní byznysový kvartál zahrnující dvouciferný růst tržeb a oproti loňsku ziskový skok.
CSG dokázalo za první tři měsíce roku vydělat 299 milionů eur, což je o téměř pětadevadesát procent více než před rokem. Kaňkou ve výkazech mohl být třeba vývoj byznysu s malorážovou municí na americkém trhu.
Akcie CSG rostly na amsterdamské burze krátce po deváté o více než sedm procent na přibližně 18,4 eura za akcii, což je nejvyšší květnová hodnota. „CSG prezentovala solidní výsledky, které překonaly naše odhady i odhad trhu. Za klíčové z výsledků považuji skutečnost, že kromě rychlého růstu hlavního segmentu Defense Systems pozoruje management oživení i na trhu malorážové munice, který byl doposud zpomalován slabou komerční poptávkou v USA,“ uvádí analytik J&T Banky Pavel Ryska.
Právě malorážová divize Ammo+, která se pod značkami jako Remington, Federal či CCI orientuje primárně na výrobu malorážové munice pro civilní a komerční trh či americké policejní složky, byla na počátku roku nejslabší stránkou byznysu. Její tržby se propadly o více než pětinu na 291 milionů eur a provozní marže klesla na 4 procenta v důsledku dočasného zpomalení trhu a nejistoty kolem cel.
Samotné výsledky podle ekonomů automaticky neznamenají návrat k předchozím maximům kolem 35 eur za akcii. "Dobrá čísla lze vnímat spíše jako první krok k postupné stabilizaci a možnému zlepšení nálady kolem akcie. Pro výraznější obrat bude důležité, zda CSG dokáže silný výkon potvrdit i v dalších kvartálech," zdůrazňuje analytik společnosti XTB Tomáš Maxa. V krátkodobém horizontu očekává pohyb akcie v blízkosti 20 eur. Klíčovým faktorem zůstane podle něho geopolitická situace a vývoj konfliktu na Ukrajině, na který je CSG stále výrazně exponováno.
„Druhou zásadní věcí z reportu CSG je reakce na kritiku shortaře Hunterbrook, který zpochybňoval schopnost CSG vyrábět velkorážovou munici z vlastních zdrojů,“ dodává Ryska. Společnost nyní uvedla, že letos vlastní výroba munice vzroste na 850 tisíc kusů z loňských 550 tisíc, zatímco podle Hunterbrooku měla být vlastní výroba jen v menších stovkách tisíc kusů. „CSG tak tuto kritiku přímo vyvrátila. To je podle mne zásadní pro důvěru investorů v budoucí růst společnosti,“ soudí Ryska.
Hlavním tahounem finančních výsledků byla divize Defence Systems, která zastřešuje výrobu těžké pozemní techniky, velkorážové munice a obranné elektroniky. Její tržby vyletěly o 26,5 procenta na 1,251 miliardy eur. Tato divize se navíc může chlubit vysoce ziskovým provozem s EBIT marží na úrovni 28 procenta. Zvláště markantní je vzestup podsekce Land Systems, zodpovědné za produkci kolových i pásových obrněných vozidel či podvozků, jejíž výnosy meziročně vyskočily o 83 procent z 95 na 173 milionů eur.
Zbrojař uvedl, že přibližně 64 procent tržeb skupiny pocházelo ze zemí NATO, příspěvek Ukrajiny k tržbám se podle firmy snížil s tím, jak CSG roste na dalších trzích, včetně jihovýchodní Asie.. Skupina zároveň potvrdila výhled pro letošní rok publikovaný před lednovým vstupem na burzu, konkrétně očekává tržby v rozmezí 7,4 až 7,6 miliardy eur.