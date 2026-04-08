Banka Creditas šestinásobně zvýšila zisk, pomohly jí nákupy v zahraničí
- Banka Creditas v roce 2025 dosáhla rekordního čistého zisku 4,6 miliardy korun, což představuje šestinásobný meziroční nárůst.
- Za mimořádným hospodářským výsledkem stojí především akvizice evropské bankovní skupiny MeDirect a dokončení integrace Max banky.
- Díky zahraniční expanzi a organickému růstu se bilanční suma banky přiblížila hranici 300 miliard korun a počet jejích klientů stoupl na 400 tisíc.
Bance Creditas v roce 2025 stoupl čistý zisk na rekordních 4,6 miliardy korun. O rok dříve vydělala 770 milionů Kč. Klíčovým faktorem tohoto výsledku byla akvizice MeDirect Bank, která působí na Maltě a v Belgii, informovala Credias ve středu v tiskové zprávě. Bankám a spořitelnám v Česku v roce 2025 stoupl podle dat České národní banky souhrnný čistý zisk meziročně o 5,3 miliardy korun na 126,8 miliardy.
Vstupem na evropský bankovní trh stoupl počet klientů Banky Creditas na 400 tisíc. Na podzim 2025 banka plně dokončila integraci Max banky. Po akvizici skupiny MeDirect působí Banka Creditas a její dceřiné společnosti na čtyřech evropských trzích a její konsolidovaná bilanční suma se blíží hranici 300 miliard korun.
„Akvizicí skupiny MeDirect jsme vstoupili na evropský a eurový trh. Rekordní zisk potvrzuje, že umíme růst dynamicky a zároveň udržitelně, s důrazem na kvalitu služeb a inovace,“ uvedl předseda představenstva banky Vladimír Hořejší.
Do dalších let vstupuje Banka Creditas s ambicí pokračovat v růstu na českém i evropském trhu a dále rozvíjet digitální služby. „Loni jsme výrazně navýšili vlastní kapitál na 17 miliard korun, což je dalším předpokladem pro budoucí rozvoj společnosti,“ podotkl spolumajitel banky Tomáš Hubáček.
Banka vznikla v roce 1996 jako 1. Třebíčská záložna. Do konce roku 2016 byla největší tuzemskou záložnou a od 1. ledna 2017 se stala bankou. Je součástí investiční skupiny Creditas. Skupina v předloňském roce převzala Max Banku (dříve Expobank CZ). Hlavním akcionářem banky je Creditas BV.
Zakladatel a jediný akcionář investiční skupiny Creditas Pavel Hubáček se loni stáhl z čela společnosti. Do skupiny Creditas, jejíž součástí je například Banka Creditas, energetická společnost UCED, Creditas Real Estate nebo Grandhotel Pupp, vstoupili jeho synové Tomáš a David. Každý v ní získal pětinový podíl.