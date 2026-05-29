Nová armádní koncepce do roku 2040. Česko chystá obří nákupy za stovky miliard, do hry vstoupí i prezident Pavel
- Nový koncept protivzdušné obrany projedná v červnu Bezpečnostní rada státu, vláda očekává připomínky prezidenta Pavla.
- Vojsko navrhuje několik variant budování protivzdušné obrany, každá by stála stamiliardy korun.
- Opozice je přesvědčena, že při stagnaci výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP nebudou na plánované akvizice stačit peníze.
Rozšiřování protivzdušné obrany, které má vláda v programovém prohlášení, a také důraz na výstavbu těžké mechanizované brigády a střední brigády. Tyto základní cíle včetně náboru až deseti tisíc nových vojáků obsahuje připravovaná nová armádní koncepce do roku 2040. Reaguje na aktuální bezpečnostní hrozby a také na požadavky NATO z předchozích let, s jejichž plněním je Česko ve skluzu.
Dokument podle dostupných informací nepředpokládá nákup velmi drahých amerických systémů Patriot, pro který loni horoval současný premiér Andrej Babiš. Přesto si ale plánované akvizice vyžádají stovky miliard korun.
Koncepci má ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) předložit na červnovém jednání Bezpečnostní rady státu, vyjádří se k ní také prezident Petr Pavel. Ačkoliv je materiál utajovaný, některé informace už unikly.
Vládní kontrakt s Izraelem
Pro Babišovu vládu je klíčová protivzdušná obrana: „Pořídíme a rozvineme komplexní systémy protidronové ochrany, rozšíříme kapacity protivzdušné obrany a zajistíme jejich propojení do vícevrstvého systému,“ píše se v programu koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů. Ta zároveň hodlá Českou republiku podobně jako předchozí kabinet aktivně zapojit do evropského obranného projektu protivzdušné obrany. Jedná se o projekt European Sky Shield Initiative (ESSI).
Na úrovni českého vojska má posilování spočívat především v nákupu dalších protiraketových systémů Spyder z Izraele. První čtyři objednal už bývalý šéf rezortu obrany Lubomír Metnar (ANO), z čehož dvě baterie jsou dodané. I se servisem na dvacet let budou všechny komplety stát přes 37 miliard korun. Za 12 miliard se pak dodatečně pořizují výkonnější střely Derby s větším dosahem.
Nyní má ministerstvo investovat do dalších čtyř těchto systémů v pokročilejším provedení s názvem Spyder All-in-one. „Je důležité, abychom to s Izraelem udělali co nejrychleji jako kontrakt na mezivládní úrovni,“ řekl minulý týden po jednání se Zůnou Babiš.
Protidronovou ochranu má zajistit široká škála bezpilotních letounů od průzkumných vybavených senzory přes bojové s útočnými hlavicemi až po takzvané lovce dronů. Koncept počítá rovněž s včasným odhalováním nepřátelských strojů. V tomto směru už udělala první krok bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS), když objednala tři systémy PLESS (Passive Long-range ESM Surveillance System) české firmy Era. Armáda za ně zaplatí celkem 2,3 miliardy korun.
Odklepnutá je také více než čtyřmiliardová zakázka na 24 obrněnců MARS se švédským protivzdušným systémem velmi krátkého dosahu RBS 70. Tyto stacionární zbraně tak budou mobilní.
Na patrioty nemá Česko peníze
Při budování robustnější protivzdušné obrany vychází Zůnou dokončovaná koncepce z nedávného doporučení vojáků. Tento dokument už projednal sněmovní výbor pro obranu, je však tajný.
„Asi mohu prozradit, že armáda navrhuje několik variant. Každá je opravdu velmi drahá a pohybuje se v řádu vyšších stovek miliard korun. A americké systémy Patriot tam nejsou, ty by byly i s municí a dalšími nezbytnými věcmi ještě dražší. Malá země jako Česko si nemůže dovolit kromě raketových kompletů Spyder ještě další platformu,“ řekla e15 Černochová.
Podle poslankyně není jasné, kde chce vláda vzít na posilování protivzdušné obrany peníze, když hodlá dávat vojsku prostředky jen ve výši dvou procent HDP. To byl dřívější požadavek NATO. Nyní mají členské země postupně směřovat k pěti procentům HDP.
„Slyšeli jsme názor vojáků, ale chceme znát politické stanovisko ministra Zůny. Jedna věc je, co žádá armáda, a druhá, jak se k tomu staví vláda a kde vezme peníze,“ dodala Černochová.
Kromě protivzdušné obrany zdůraznil Babiš také nutnost plnění závazků vůči spojencům, které se týkají pokračování výstavby těžké a střední brigády. Prvně jmenovaná měla být bojeschopná od začátku letošního roku, termín se však posune až na začátek příští dekády. Tato páteřní jednotka určená pro obranu územního teritoria České republiky bude postavena na 246 švédských bojových vozidlech pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun a 77 nových německých tancích Leopard za 52 miliard. Kontrakty uzavřelo minulé vedení ministerstva.