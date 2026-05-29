Beneš si jde pro souhlas k proměně ČEZ. Valná hromada 2026 v otázkách a odpovědích
- Blíží se valná hromada akcionářů ČEZ, která bude letos mimořádně důležitá.
- Představenstvo v čele s Danielem Benešem chce získat souhlas k majetkovému přeskupení energetického kolosu.
- Má to být první krok k očekávanému zestátnění výrobní části společnosti.
Usnesení valné hromady ČEZ 2026 mohou mít výrazný dopad na energetický trh v České republice. Tuzemský dominantní výrobce elektřiny by měl v konečném důsledku přejít pod plnou kontrolu státu a zmizet z pražské burzy. Jaká k tomu vede cesta a co dalšího je na programu letošního shromáždění akcionářů ČEZ shrnuje server e15 formou otázek a odpovědí.
Kdy a kde se valná hromada ČEZ 2026 koná?
Letos se uskuteční atypicky už prvního června, nikoliv na konci měsíce jako v minulých letech. Začne v devět hodin v Kongresovém centru Praha. I to je změna oproti minulému roku, kdy akce proběhla v budově O2 Universum.
„Důvodem je nabídka volných prostor v Praze. Loni nebylo v požadovaném termínu dostupné Kongresové centrum. V posledních letech jsme valnou hromadu měli například i v kongresovém centru Cubex nebo v Top Hotelu Praha. Kapacita O2 Universum a Kongresového centra se ale v zásadě neliší,“ upřesnil již dříve mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Registrace akcionářů bude zahájena v 7.30 v místě konání. Účastníci by měli počítat s tím, že se program valné hromady může protáhnout až do večerních hodin.
Proč je valná hromada ČEZ letos tak důležitá?
Může odstartovat největší akci české energetiky za několik dekád. Kromě schvalování dividendy a účetní závěrky má valná hromada rozhodovat i o odsouhlasení záměru vyčlenit nevýrobní část skupiny ČEZ do nové firmy s pracovním názvem DSZS. Na programu valné hromady je i odvolání a volba členů dozorčí rady.
Podílníci ČEZ mají také možnost pokládat představenstvu dotazy a jeden z nejvýznamnějších minoritních akcionářů ČEZ Michal Šnobr už deklaroval, že na valné hromadě bude rušno. Ptát se chce mimo jiné na to, podle jakého klíče šéf ČEZ Daniel Beneš odhaduje výnosy z možného prodeje 49procentního podílu v DSZS.
Jak valná hromada ČEZ 2026 souvisí se zestátněním?
Má to být první krok celého procesu. Pokud návrh představenstva firmy dostane na valné hromadě zelenou, vedení ČEZ rozdělí strukturu společnosti na výrobní a zákaznickou část včetně tradingové divize nebo telekomunikačních služeb. Převodem zákaznického segmentu do DSZS zároveň získá management oprávnění prodat menšinový podíl DSZS. Tím by ČEZ, kde je 70procentním akcionářem český stát, získal peníze, které by měl v souladu s vládním záměrem použít na výkup minoritních akcionářů ČEZ.
„Je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabýt plnou kontrolu nad výrobní částí ČEZ. Firma si vytvoří solidní cash flow, aby výkup mohla zrealizovat. Jinými slovy ČEZ na tom nebude tratný, jako kdyby do toho šel stoprocentně s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních nebo distribučních společností. A nijak se tím neohrožuje energetická bezpečnost, protože například ČEZ Distribuce je firma, která je víceméně regulovaným subjektem a na několik let dopředu se jí jasně nastavují ceny,“ citoval v úterý web iRozhlas ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO), který podle svých slov takový krok podporuje.
Kdo chce do dozorčí rady ČEZ?
Na programu je také obměna dozorčí rady. Ministerstvo financí zveřejnilo prvních pět jmen nových členů:
- Radim Fiala, místopředseda hnutí SPD
- Karel Tyll, vrchní ředitel rozpočtové sekce na ministerstvu financí
- Petr Bejček, vrchní ředitel právní sekce na ministerstvu financí
- Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí
- Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky ČR
Ministerstvo financí má nominovat celkem osm členů dozorčí rady. Zbývající čtyřku zvolí zaměstnanci ČEZ.
Jaká je navrhovaná výše dividendy?
Představenstvo ČEZ aktuálně počítá s rozdělením 80 procent čistého zisku, což odpovídá dividendě 42 korun na akcii. Ministerstvo financí protinávrh nepodalo, akcionář Petr Kalivoda však ano. Navrhuje vyplatit 50 korun na akcii. Představenstvo ČEZ k tomu má ale zamítavý postoj.
Jak může valná hromada ČEZ 2026 výhledově ovlivnit cenu akcií?
Část investorů kalkuluje s tím, že případný úspěšný prodej 49procentního podílu v ČEZ DSZS by měl přidat zhruba 250 korun k aktuální ceně akcie. A to takové úvahy ještě nezohledňují možnou prémii při odkupu akcií minoritních akcionářů ČEZ pro potřeby zestátnění.
Teoreticky by přitom mělo být plánované štěpení skupiny ČEZ v kurzu akcie už do značné míry zaceněno. Zamítnutí plánu na valné hromadě není pravděpodobné. Záměr přeskupení skupiny s následným odkupem akcií ČEZ je zatím známý v základních obrysech. Chybějí podrobnosti typu způsobu započítání dluhu v nové dceřiné firmě a způsobu prodeje menšinového podílu.
„Pro velké zahraniční investory je tka akcie stále ještě nesrozumitelná. V Česku se střídaly vlády a každá přistupovala odlišně k dostavbě Dukovan nebo zestátnění ČEZ. Ti institucionální investoři si chtějí počkat na závazek rozdělení skupiny, který vzejde z valné hromady černé na bílém. Raději budou kupovat dráž, ale už v jistém prostředí nebo během nastartovaného procesu,“ odhadl již dříve investor a konzultant Aleš Vávra, který v minulosti vedl fond Metatron Short Equity.
Co znamená očekávané dělení ČEZ pro koncové zákazníky?
Pod případně nově vzniklou nevýrobní část ČEZ by do konce prvního čtvrtletí 2027 přešli stávající odběratelé elektřiny a plynu od skupiny ČEZ. „Navrhujeme vyčlenit zákazníky do nové dceřiné společnosti. Dalším krokem by mohl být prodej menšinového podílu, který by začal v příštím roce podle situace na trhu,“ uvedl na toto téma již dříve šéf ČEZ Daniel Beneš s tím, že veškeré smlouvy se zákazníky zůstanou v platnosti.
Miliony zákazníků by tím pádem pod ČEZ DSZS přešly automaticky a nic zásadního by se pro ně měnit nemělo. S možnou výjimkou toho, že by je ČEZ o převodu a změně názvu dodavatele informoval.
