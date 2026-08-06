Bankám v Česku tečou miliardy. Odborníci vysvětlují, co stojí za jejich růstem
- Šest největších bank v Česku zvýšilo pololetní čistý zisk na 48 miliard korun.
- K růstu přispěly vyšší vklady, zájem o hypotéky i investiční produkty.
- Analytici očekávají, že silná ziskovost bank bude pokračovat i v dalších měsících.
Šestici největších tuzemských bank stoupl v prvním pololetí letošního roku čistý zisk o pět procent na celkem 48 miliard korun. O rok dříve to bylo 45,9 miliardy. Vyplývá to z výsledků bank. Za růstem zisků stojí podle analytiků hlavně příznivá makroekonomická situace, díky níž se zvyšují vklady u bank. Zájem se zvedl i o investiční produkty a hypotéky.
„Výsledky ukázaly, že se tuzemský bankovní sektor nachází v dobré kondici. Kvalita úvěrových portfolií je robustní, což společně s příznivou makroekonomickou situací v ČR přispívá k nízkým nákladům na riziko,“ řekl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Rostoucí poptávka po úvěrech pomáhá k růstu čistých úrokových výnosů. Robustní ziskovost sektoru bude pokračovat i v budoucnu. Vyšší sazby od České národní banky pomohou stabilizovat čisté úrokové marže, dodal.
Většina bank rostla, dvě zaznamenaly pokles zisku
Na straně spotřebitelů pokračovalo oživování poptávky a panoval zde vesměs pozitivní sentiment, doplnil analytik Investiky Vít Hradil. To se podle něj odráželo v rostoucím zájmu o spotřebitelské i hypoteční úvěry. Solidní mzdový růst a zaměstnanost pomáhaly udržet míry selhání úvěrů na nízkých úrovních. I v podnikové sféře rostl zájem o úvěry, mimo jiné díky zřetelnému oživování poptávky v průmyslovém sektoru a vyšší ochotě investovat. Na historické poměry zůstává navíc zvýšená míra úspor českých domácností a pokračuje trend rostoucí obliby finančních produktů zaměřených na investice, podotkl.
Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním pololetí letošního roku stoupl meziročně o sedm procent na 10,2 miliardy korun. České spořitelně vzrostl o 11,7 procenta na 14,3 miliardy. Komerční bance klesl čistý zisk o 3,3 procenta na 8,5 miliardy korun. Raiffeisenbank rovněž meziročně klesl čistý zisk o pět procent na 5,41 miliardy. Moneta Money Bank jej zvýšila meziročně o 8,1 procenta na 3,3 miliardy. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí čistý zisk 261 milionů eur, v přepočtu zhruba 6,3 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 8,8 procenta.