Velký obrat českých bank. Po Partners se k bitcoinu chystá i Česká spořitelna i Raiffeisenbank
- Partners Banka spouští jako první v Česku možnost nákupu bitcoinu přímo ve své mobilní aplikaci.
- Přímý nákup kryptoměn plánují umožnit i Raiffeisenbank a Česká spořitelna.
- Některé české banky přitom byly v minulosti vůči kryptoměnám obezřetné.
Partners Banka umožní od pondělí 10. srpna obchodování s kryptoměnou bitcoin přímo ve své bankovní aplikaci. Stane se tak první bankovní institucí v Česku, která tuto službu nabídne. Nebude nutné registrovat se na kryptoměnové burze ani využít žádné externí nástroje. Cílem je umožnit klientům diverzifikovat jejich investiční portfolio.
„Bitcoin dnes zajímá významnou část české veřejnosti, cesta k jeho nákupu je ale pro mnoho lidí stále zbytečně složitá. Chceme klientům umožnit, aby ho mohli nakoupit jednoduše a přehledně. Zároveň otevřeně říkáme, že bitcoin je rizikové aktivum a měl by být pouze doplňkem dobře rozloženého investičního portfolia maximálně ve výši pěti procent, nikoliv jeho základem,“ říká generální ředitel Partners Banky Petr Borkovec.
Regulatorní nároky
Obchodování a úschovu klienty zakoupeného bitcoinu bude pro Partners zajišťovat česká kryptosměnárna Anycoin, která na trhu působí od roku 2018. Ta patří ke společnostem, které získaly povolení České národní banky k poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy v souladu s novým evropským nařízením MiCA. Tato regulace Evropské unie od začátku července sjednocuje pravidla pro poskytovatele kryptoměnových služeb a v Česku ji zatím získalo jedenáct firem.
„Přinést kryptoměnové služby přímo do bankovní aplikace znamená skloubit špičkové technologie s přísnými regulatorními požadavky. Nejde o jednoduchý proces, ale protože byla spolupráce s bankami očekávaným krokem, byli jsme na něj dobře připraveni,“ vysvětluje ředitel Anycoinu Marek Kyrsch.
Samotné založení kryptoměnového účtu v aplikaci banky bude zdarma. Klient však zaplatí poplatek vždy při nákupu či prodeji bitcoinu. Ten bude v součtu činit dvě procenta, z čehož Partners Banka účtuje 1,5 procenta, Anycoin poté 0,5 procenta z celkové hodnoty transakce. Minimální hodnota pro nákup nebo prodej bude činit 500 korun, horním limitem pak bude částka 1,5 milionu korun.
Přidají se i další banky
Přímé obchodování s kryptoměnami prostřednictvím mobilní aplikace plánují i další české banky. Jednou z nich je Raiffeisenbank, o čemž e15 informovala již dříve. „Spuštění možnosti obchodování bitcoinu přímo v naší aplikaci Raiffeisen investice plánujeme, čas spuštění ještě upřesníme,“ sdělila tisková mluvčí banky Tereza Kaiseršotová. Důvodem je podle ní snaha nabídnout klientům plnou škálu investičních příležitostí, což v dnešní době zahrnuje i možnost nákupu kryptoměn přímo v aplikaci.
Přidání této investiční příležitosti zvažuje i Česká spořitelna. „Zavedení možnosti nákupu kryptoměn intenzivně analyzujeme, jelikož se u řady lidí dnes již jedná o běžnou součást investičního portfolia,“ uvedl mluvčí Filip Hrubý. Banka již od roku 2024 nabízí klientům nákup ETF navázaných na bitcoin, ether nebo solanu. Zdroj redakce e15 přímo z České spořitelny potvrdil, že banka možnost nákupu kryptoměn prostřednictvím mobilní aplikace téměř jistě spustí.
Ještě před několika lety se přitom české bankovní instituce stavěly k bitcoinu a kryptoměnám obecně velmi kriticky. Raiffeisenbank například po akvizici Equa bank zrušila bankovní účty kryptosměnárnám a burzám s odkazem na bezpečnostní rizika. Air Bank a Moneta Money Bank zase v minulosti blokovaly odchozí platby na kryptoměnové burzy. Kritický postoj vůči kryptoměnám dříve zastával i sám Petr Borkovec z Partners.
Naopak dlouhodobě velmi vstřícně se k bitcoinu staví guvernér České národní banky Aleš Michl. Chce zařadit kryptoměnu do rezerv centrální banky. Následně získal souhlas bankovní rady k hlubší analýze a loni v listopadu dohlížel na první nákup digitálních aktiv v rámci testovacího portfolia, které zahrnovalo i bitcoin. Interní analýza podle něj ukazuje, že už zhruba jednoprocentní podíl by zvýšil očekávaný výnos portfolia, aniž by výrazně narostla jeho rizikovost. Kryptoměnu naposledy otevřeně obhajoval letos na jaře na konferenci Bitcoin 2026 v Las Vegas. „Centrální banky a bitcoin – většina lidí tyto dvě věci nespojuje. Já ano,“ uvedl Michl v USA. Podle něj je potřeba diverzifikovat rezervní portfolia mimo tradiční aktiva.