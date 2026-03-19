Česká národní banka ponechala sazby beze změny. Základní úrok zůstává na 3,5 procenta
- Česká národní banka ve čtvrtek podle očekávání se sazbami nehýbala.
- Stabilita úroků přichází navzdory nízké inflaci i novým vnějším rizikům.
- Podrobnější signály o dalším vývoji přinese až vystoupení guvernéra Aleše Michla.
Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu úrokových sazeb očekával. Základní úroková sazba je na současné úrovni od loňského května.
Tisková konference bankovní rady se uskuteční v 15:00. Guvernér ČNB Aleš Michl na ní vysvětlí důvody pro dnešní rozhodnutí a oznámí, zda byla rada při nastavení sazeb jednomyslná.
Bankovní rada nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala na 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,5 procenta.
Poslední úprava proběhla loni v květnu
Loni v květnu snížila bankovní rada základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na současnou úroveň. Ve čtvrtek ji ke změně sazeb nepřimělo ani to, že se inflace v únoru druhý měsíc držela pod dvouprocentním cílem ČNB, ani konflikt v Íránu, který se projevuje zdražováním ropy.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.