Exemplární trest od ČNB. Prodávala podvodné investice malajského sultána, teď nabízí zlato
- Česká národní banka pravomocně pokutovala finanční zprostředkovatelku, která zajišťovala investice do fondů WCA a Diversity Capital.
- Zmíněné projekty fungovaly na principu Ponziho schématu a po jejich krachu zbyly miliardové škody.
- Potrestaná žena v současnosti působí jako prodejkyně investičního zlata pro jinou společnost.
Píše se rok 2019 a svět včetně Česka prožívá své poslední bezstarostné měsíce v moderních dějinách. Akciové trhy mají za sebou prakticky dekádu trvající růst, investoři jsou v dobrém rozmaru a ochotni věřit smělým příběhům. Investiční příběh malajského sultána je přesně tím, do čeho touží tuzemští drobní hráči naskočit. Stačí je jen maličko popostrčit. A v tom je prodejkyně investic později s humbukem padlých kvazifondů společnosti Diversity Capital a WCA Kateřina jako doma. Nyní ji minulost spojená s aktivní nabídkou podvodných investic navázaných na Rusko a Tádžikistán dohnala.
„Ne, ne, za mě ne. Za mě je to konzervativní. A to jsem vždycky klientovi říkala. Jo třeba to dýcíčko má třeba hodně i důchodců,“ odpovídá v doslovném přepisu budoucí klientce tázající se na rizikovost investice do takzvaného patnáctkového fondu Diversity Capital Kateřina. Citace pochází z únorového rozhodnutí České národní banky, která někdejší prodejkyni podvodných fondů potrestala exemplárním dvoumilionovým trestem. „Mě a nás všechny utvrzovali, že je vše se zákonem a že vše co dělají i naše činnost pro ně je naprosto legální, a že k té činnosti pro ně nepotřebuji žádné povolení. Oběma firmám jsem věřila, a dělala jsem to, co mi říkali,“ uvedla Kateřina.
Pád fondů WCA a Diversity Capital patřil mezi největší finanční katastrofy v historii Česka v kontextu peněz drobných investorů. Zanechaly za sebou tisíce podvedených klientů a škody přesahující dvě miliardy korun. Obě firmy zneužívaly mírnější regulaci pro takzvané kvazifondy vzniklé podle paragrafu 15 zákona o investičních společnostech a fondech, která jim zakazovala nabízet služby široké veřejnosti, což ale masivně obcházely přes sítě externích finančních zprostředkovatelů. Pro jednoho takového z nich pracovala i Kateřina.
