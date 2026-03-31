ČNB loni skončila ve ztrátě 73 miliard. Rekordní zisk z předloňska umazala silná koruna
Česká národní banka (ČNB) loni zaznamenala ztrátu 73 miliard korun. Způsobilo ji posílení koruny vůči dolaru, výnosy z devizových rezerv meziročně vzrostly. Novinářům to dnes řekl guvernér ČNB Aleš Michl. V roce 2024 měla ČNB rekordní zisk 151 miliard korun.
„Přebrali jsme vedení ČNB v roce 2022, kdy byla kumulovaná ztráta 487 miliard korun, nejvíce v historii. Příčinou bylo, že aktiva, tedy devizové rezervy, měla nízký očekávaný výnos ve srovnání s náklady na pasiva. To jsme podstatně změnili. Výrazně jsme navýšili dlouhodobý očekávaný výnos aktiv, máme více akcií a zlata. Zároveň jsme snížili náklady na pasiva. Zvýšili jsme míru povinných minimálních rezerv bank a přestali je úročit,“ uvedl Michl.
ČNB určuje měnovou politiku, pečuje o finanční stabilitu, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává i dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz a devizový dohled.