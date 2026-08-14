ČNB potrestala jednu z největších českých bank. ČSOB dostala pokutu 30 milionů
- ČNB uložila ČSOB pokutu 30 milionů korun kvůli nedostatkům v kontrolních procesech.
- Pochybení se týkala prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů.
- Banka tvrdí, že praní peněz ani újma klientům prokázány nebyly.
Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů korun za nedostatky v některých kontrolních procesech prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. Podle vyjádření pokutované banky prověřování neprokázalo účast ČSOB na praní špinavých peněz ani újmu zákazníkům nebo třetím stranám a všechny nedostatky byly napraveny.
„ČSOB tato situace mrzí, všechny nedostatky jsme okamžitě napravili a přijali rozsáhlá opatření, aby se neopakovaly. Zjištění se týkají staršího období a šetření neodhalilo žádnou účast ČSOB na praní špinavých peněz, žádnému klientovi ani třetí straně nevznikla újma a zjištění nijak nesouvisela s bezpečností klientských dat," sdělil ČTK mluvčí ČSOB Petr Milata.
ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.