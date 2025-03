Bezmála deset tisíc korun by si letos musel dát stranou každý Čech včetně batolat, pokud by měl sám za sebe platit úroky z tuzemského vládního dluhu. Účet za sekeru ve státních financích bude totiž v tomto roce rekordní a vzhledem k neochotě investorů půjčovat tuzemské vládě levně může vyjít dráže, než si ministerstvo financí původně spočítalo. Poprvé v historii tak Česko bude muset vyplatit na úrocích za své dluhy částku převyšující sto miliard korun. Situace se přitom bude dále zhoršovat, a to dokonce i pokud by země dokázala sestavit vyrovnaný rozpočet.