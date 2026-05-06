Fond Martina Romana už počítá hodnotu aktiv v jedenácti cifrách. Vydal nové akcie
- Jeden z nejznámějších českých vrcholových manažerů zvýšil hodnotu svého fondu o další třetinu.
- Martin Roman dál navyšuje investice do nemovitostí.
- K růstu fondu pomohla i emise nových akcií.
Hodnota majetku uzavřeného investičního fondu ZSZ Martina Romana se loni poprvé přehoupla přes deset miliard korun. Společnost podnikatele, o jehož jmění se pouze spekuluje, v čistém vydělala bezmála 800 milionů korun. Ještě více však ke zvýšení hodnoty čistých aktiv přispěla emise nových akcií za 900 milionů korun.
Neznámý investor koupil loni zhruba 15 procent investičních akcií fondu. Zda je Roman nakoupil sám, nebo to byl někdo jiný, není z výroční zprávy jasné. Bývalý šéf ČEZ to nechtěl komentovat. V minulosti ale již uvedl, že ve fondu je více investičních akcionářů. On sám je přitom jediným majitelem zakládajících akcií.
