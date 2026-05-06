Nová EET má mezery. Už teď se nabízejí tři cesty, jak systém od příštího roku obcházet
- Ministryně financí se výjimkám bránila, musela však ustoupit tlaku SPD a Motoristů.
- Návrh nového zákona je oproti původní EET o poznání vlídnější.
- Zmírňující opatření budou sílu nástroje proti daňovým únikům výrazně snižovat, míní odborníci.
Ani sebelepší nástroj na výběr daní nemůže státu zaručit stoprocentní úspěšnost inkasa a likvidaci šedé ekonomiky. Mezery bude mít i chystaná elektronická evidence tržeb (EET) 2.0, jak ji nazývá šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO). Největší slabinou bude podle odborníků režim EET OFF. Odpadne i povinné tištění papírových účtenek, tedy kontrolní mechanismus, na němž byl postaven předchozí model.
Ministryně financí se výjimkám bránila, musela však ustoupit tlaku SPD a Motoristů. Ti žádali změkčení připravovaného návrhu zákona především pro OSVČ. Jako problematický se však jeví zánik specifického kódu, který původní EET přiřazovala každé platbě uskutečněné přes elektronickou pokladnu.
Dodatečná evidence
Hnutí ANO se v minulém volebním období na návrat systému důkladně připravovalo, podrobnosti ladilo s Hospodářskou komorou a dalšími podnikatelskými organizacemi. Ty v minulosti proti EET, která v letech 2016 až 2020 platila pro restauratéry, hoteliéry a obchodníky, tvrdě vystupovaly. Současná předloha zákona je o poznání vlídnější a provázejí ho doprovodná opatření, která pomohou nejen pracovníkům v gastroprovozech, jímž zlegalizují spropitné. Na obnovení školkovného, slevě na studenta či na zrušení stropů u některých zaměstnaneckých benefitů vydělá většina občanů.
Vstřícnost má však svou stinnou stránku. Dříve například pokladna odeslala informaci o tržbě přímo do systému Finanční správy a obratem dostala fiskální identifikační kód (FIK). Ten se vytiskl na účtenku a prokazoval zaevidování platby.
Oproti tomu nová elektronická evidence tržeb nabídne rozšířený režim EET OFF, který umožní odesílat data až dodatečně. A v tom je podstatný rozdíl. Podnikatelský subjekt tak bude moci vykazovat jiné částky, než ve skutečnosti zákazníkovi účtoval, aniž by to berní úředníci při případné kontrole odhalili.
Miroslav Rut ze společnosti Moore Technology CZ to považuje za vážnou mezeru. „Část tržeb může být zákazníkům zaevidována formálně vystavenou účtenkou, ale vůči státu nahlášena v nižší výši nebo vůbec. Vzniká tím větší prostor pro obcházení pravidel a posilování šedé ekonomiky – tedy přesně pro to, co měla původní EET omezit,“ míní.
Dodatečné evidování plateb stát toleroval i v minulosti, pokud pokladně vypadlo internetové připojení a platby nemohla posílat online. Podle dostupných informací to byl poměrně častý způsob, jak paragrafy obejít.
Extrémní slabina
Další mezerou je ústupek vůči malým podnikatelům prosazený menšími koaličními stranami. OSVČ s tržbami do 50 tisíc korun za rok mají mít úplnou výjimku. A subjekty v prvním pásmu režimu paušální daně s tržbami do jednoho milionu za rok si budou moci o vynětí z EET požádat. Místo současné stokoruny ale budou muset platit daň z příjmů 1500 korun a k tomu pojistné. To však zůstane na stávající úrovni.
Podle Finanční správy má aktuálně režim paušální daně 130 tisíc subjektů, navíc prakticky všichni volí první pásmo. Ve druhém a třetím pásmu paušálu s limity do 1,5 milionu a dvou milionů jsou jen tisícovky podnikatelů.
„Výjimka bude potenci EET snižovat, a to extrémně. Jestli někdo obchází daňové povinnosti, jsou to právě OSVČ,“ uvedl hlavní analytik společnosti Investika Vít Hradil.
Živnostníky, kteří uvádějí, že vykazují tržby pouze do jednoho milionu korun a vzhledem k využívání paušálu nepodávají daňová přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích, stát podle Hradila ve většině případů kontrolovat nemůže. Jde například o řemeslníka, který provede práci v bytě. Zda se s jeho majitelem dohodne na hotovostní platbě bez faktury, nikdo nezjistí. Naopak větší firmy tolik rizikové z pohledu berních úředníků nejsou. Jejich účetnictví lze prověřovat a případně jim ukládat sankce.
Lze obejít QR kód?
Povinně se mají evidovat rovněž tržby přes QR kódy, které hlavně restaurace nebo poskytovatelé ubytovacích služeb stále častěji nabízejí jako alternativu vůči bankovkám a mincím nebo platebním kartám. V této souvislosti je však zarážející, že převody z účtu na účet zákonu podléhat nemají. Například řemeslníci, kteří zákazníkům vystavují jen faktury, budou podle Schillerové od EET osvobozeni.
Úhrada prostřednictvím QR kódu je přitom také převodem mezi účty, byť se v případě QR platby v provozovně předpokládá, že údaje jsou zadány na místě, podobně jako u hotovosti nebo karty. „Oproti tomu online převod je uskutečněn bez fyzické přítomnosti a bez kontaktu. Pro Finanční správu ale může být docela složité rozlišit platbu QR kódem na místě a online transakci,“ upozornil partner poradenské společnosti BDO Petr Linx.
Navzdory navrhovaným výjimkám ředitelka Finanční správy Simona Hornochová věří, že EET 2.0 bude účinná a státu ročně vynese 14 až 15 miliard korun. Varuje však před dalším změkčením, o něž by se stávající předloha schválená vládou mohla rozšířit v Poslanecké sněmovně či Senátu.