Nový stadion na Strahově za 4,5 miliardy korun nabídne pětinásobek VIP míst, říká šéf Sparty Křivda
- Nový stadion Sparty na pražském Strahově bude mít kapacitu 35 tisíc diváků a výrazně se rozšíří VIP zóna na tři tisíce míst.
- Stadion by měl přivítat první diváky nejpozději v roce 2033, na výročí založení klubu.
- Fanshop Sparty na pražském letišti funguje dobře a klub plánuje další prodejnu přímo v centru Prahy.
Pražské Spartě se byznysově daří, její zápasy jsou většinou beznadějně vyprodané a je těžké se na ně pro velký zájem dostat. Klub dál směřuje k výstavbě nového megaprojektu: stadionu s kapacitou 35 tisíc diváků. Rozpočet stavby na pražském Strahově se odhaduje na čtyři a půl miliardy korun, jak dříve uvedl CEO Sparty Tomáš Křivda. Kromě celkového navýšení míst je z byznysového hlediska klíčový také radikální nárůst prémiových a VIP míst, která generují největší příjmy.
„My dnes na Letné máme těchto VIP míst pouze 600. Na novém stadionu na Strahově pro zhruba 35 tisíc diváků vnímáme mnohem větší potenciál a řešíme kapacitu okolo tří tisíc míst. Budeme tedy na pětinásobku současné kapacity,“ říká v pořadu FLOW Křivda, který tvrdí, že Sparta cílí na otevření stadionu v roce 2032.
„Podle našeho harmonogramu je stále reálné rok 2032 stihnout. Úplně nejzazším termínem, který vidíme, jsou oslavy 140. výročí založení našeho klubu, které vychází na rok 2033,“ doplňuje Křivda, který chce Spartu proměnit v multimediální ekosystém, jenž nabízí marketingové předměty i podcasty a další aktivity.
Tisíce turistů na Spartě
Sparta se navíc soustředí na efektivnější monetizaci fanouškovské základny – jejímu fanshopu na Letišti Václava Havla se velmi daří a klub by rád měl v budoucnu i další prodejnu v centru Prahy. „Skoro 90 procent nakupujících v našem fanshopu na letišti jsou zahraniční návštěvníci Prahy. Dnes nemáme příliš možností je pozvat na Letnou, zápasy jsou vyprodané, ale směrem k novému stadionu očekáváme, že na Spartu budeme lákat tisíce turistů,“ plánuje Křivda.
Ženský fotbal už není Popelka
Křivda vidí do budoucna také obrovský potenciál v ženském fotbale, který se ve Spartě plně profesionalizuje. Z pohledu byznysu a marketingu jde o velmi atraktivní produkt pro sponzory, u kterého je aktuálně nižší bariéra pro vstup než u mužského A týmu. „My se nebavíme o tom, že to je nějaká Popelka v koutě, ale je to plnohodnotný zábavný sport, který jen potřebuje, aby se mu někdo věnoval marketingově a obhospodařoval ho. Pak věřím, že za pár let, i společně s rostoucí sportovní kvalitou, přijde mnohem větší zájem veřejnosti,“ míní Křivda.
Rozhovor s Tomášem Křivdou jsme natáčeli v rámci speciální série FLOW na konferenci Shifts. Podtitulem letošního ročníku Shifts bylo téma Eternal – tedy věčnosti v mnoha smyslech. Jak chápe Křivda tento pojem? Jak se propisuje do fotbalu? A co dělá šéf Sparty pro své zdraví?