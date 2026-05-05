Nová éra je zde, začíná to do sebe zapadat. Většinu kódu už v Googlu píše AI, firma masivně investuje
- Google letos zvýší investice do AI až na 185 miliard dolarů a brzdit nehodlá.
- Podle Googlu AI opustila testovací fázi a ve velkých firmách míří do ostrého provozu.
- Nová vlna AI mění software rychleji, než čekali i samotní technologičtí lídři.
Už nějakou dobu trvající investiční eldorádo do umělé inteligence by podle některých komentátorů mělo výhledově skončit, protože vykazuje znaky bubliny. Největší investoři v oboru ale nadále zastávají jiný názor a s investicemi do infrastruktury a vývoje nehodlají přestávat. Na konferenci v Las Vegas to například potvrdil výkonný ředitel Googlu Sundar Pichai. „Naše kapitálové výdaje letos dosáhnou 175 až 185 miliard dolarů,“ uvedl Pichai. Loni přitom CAPEX činil 91 miliard a rok předtím přes 30 miliard dolarů.
Většina této částky půjde na budování datových center, pro něž si Google mimo jiné vyvinul novou generaci vlastních AI čipů, jejichž pomocí lze nahradit produkty Nvidie. Na takzvaných TPU bylo možné natrénovat a provozovat modely Gemini 3, konkurenci ChatGPT a spol.
Další finance směřují do vývoje, investic (Google chce poslat až 40 miliard dolarů do Anthropicu) a do nákladů na elektřinu. „Nedostatek energetických zdrojů je to, co nás aktuálně nejvíce limituje,“ řekl e15 Bill Jia, jeden z hlavních tvůrců AI v Googlu. „Pak to jsou samozřejmě úzká hrdla v dodavatelských řetězcích ve výrobě pamětí a vyspělých čipů,“ doplnil.
