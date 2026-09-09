Hypoteční trh se vrací do své temné historie. Sazby rostou půl roku v řadě, obrat je v nedohlednu
- Hypotéky zdražují už půl roku a sazby se vrátily na více než dvouleté maximum.
- Vyšší úroky zvedají domácnostem splátky, plošné zlevnění přitom banky zatím nechystají.
- Experti čekají spíš další růst či stagnaci, hlavně kvůli drahému financování a geopolitickým rizikům.
Hypoteční sazby v Česku rostou šestým měsícem v řadě. Hovoří o tom zatím poslední, zářijové statistiky Swiss Life Hypoindexu, podle něhož se tuzemský hypoteční trh optikou sazeb vrátil o více než dva roky zpět. Tuzemské banky totiž v září nabídly půjčku na bydlení v průměru za roční úrok 5,51 procenta, tedy za nejvyšší sazbu od léta 2024. Celkem hypotéky oproti letošnímu minimu zdražily primárně v souvislosti s vývojem geopolitiky o více než šest desetin procentního bodu.
„Současná série sama o sobě neznamená, že zdražování bude pokračovat stejným tempem. Pro další měsíce bude rozhodující, zda se hypoteční sazby kolem současných hodnot stabilizují, nebo se posunou ještě výše,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora. Ještě na jaře přitom vývoj směřoval opačným směrem. V březnu Hypoindex klesl na 4,89 procenta, nejníže od dubna 2022. Následující měsíce ale přinesly postupné zdražování.
Ofenziva České spořitelny
Vyšší sazby se promítají také do splátek domácností. U modelové hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let dosahuje při zářijové sazbě 5,51 procenta měsíční splátka přibližně 21 520 korun. Oproti březnu je podle Swiss Life Hypoindexu zhruba o 1 280 korun vyšší. Určitou naději prý může přinést podzim, kdy banky po prázdninách tradičně více soupeří o nové klienty. Analytici ale neočekávají plošné snižování sazeb. Pravděpodobnější jsou akční nabídky zaměřené například na konkrétní délku fixace, refinancování nebo bonitnější klienty.
Zatím naposledy zvýšila v úterý hypoteční sazby u všech fixací Česká spořitelna. „Za růstem stojí především geopolitická situace a s ní spojený růst ceny peněz na finančních trzích,“ uvádí ve stručném komentáři k novému hypotečnímu sazebníku mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík.
Spořitelna přepsala sazby pro všechny fixace, přičemž u nejčastěji poptávané tříleté fixace zájemce zaplatí roční sazbu 5,39 procenta, tedy o tři desetiny procentního bodu více než doposud. Kupříkladu v případě dvacetileté fixace úrok vyšplhá na 6,39 procenta, sazba ale platí až po získání slevy za splácení z účtu u České spořitelny, slevy za službu Hypotéka pro budoucnost a slevy za pojištění schopnosti splácet. Dohromady tyto slevy představují 0,7 procentního bodu, bez nich by tedy sazba půjčky na dvě dekády vyšplhala na 7,09 procenta.
„Pokud se banky pustí do tradičního konkurenčního boje, mohou se objevit velmi zajímavé individuální podmínky. Na plošný návrat sazeb pod pět procent bych ale nespoléhal. Současné tržní podmínky tomu zatím příliš nenasvědčují,“ řekl Sýkora.
O budoucnosti rozhodne Hormuz
Pro další vývoj budou podle společnosti zásadní především náklady bank na dlouhodobé financování. Pokud se tržní úrokové sazby stabilizují, může se konkurence mezi bankami nejprve projevit zastavením současného zdražování a následně cílenými slevami. Při přetrvávajících vysokých nákladech bude prostor pro pokles omezený.
„Trhy nedůvěřují, že konflikt v Hormuzu má brzké řešení, to bude tlačit na inflaci. Roli může mít i fiskální politika vlády, kdy představený schodek rozpočtu míří do rekordních výšin,“ míní hypoteční expert firmy Broker Trust Libor Vojta Ostatek.
Vláda tak jde podle expertů proti svým vlastním slibům. „Pokud stát přichází s druhým nejvyšším plánovaným schodkem v historii České republiky, jde do značné míry proti slibu levnějších hypoték. Vysoký deficit znamená větší potřebu financování, více vydaných státních dluhopisů a zároveň představuje další proinflační riziko. To všechno vytváří tlak na vyšší tržní úrokové sazby,“ zdůrazňuje vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.
Experti zároveň očekávají v příštích měsících další zdražování. „Do konce letošního roku očekávám cenu hypoték, konkrétně nejčastější tříletou fixaci s alespoň dvacetiprocentním podílem vlastních úspor, v rozmezí 5,5 až 6 procent,“ soudí Ostatek. Ani okamžité ukončení konfliktu kolem Hormuzského průlivu by přitom podle expertů nevedlo ke zlevnění hypoték.
Dva scénáře vývoje
„Pokud by došlo k brzké dohodě mezi USA a Íránem, mohly by se ve svém důsledku sazby hypoték udržet kolem současných hodnot. Tento scénář je však méně pravděpodobný,“ uvádí analytik Partners Banky Marian Holub. I on očekává v nejbližším období další zdražování hypoték.
V delším výhledu experti rozlišují dva scénáře, a to primárně v závislosti na dalším vývoji konfliktu na Blízkém východě. „V případě eskalace vidím sazby hypoték nad šesti procenty. V příštím roce mám velký otazník, v lepším případě očekávám krátkodobé korekce či stagnaci sazeb,“ dodává Ostatek s tím, že pokles sazeb nepovažuje ani v tomto horizontu za pravděpodobný.
V delším horizontu bude podle Swiss Life rozhodující především další vývoj inflace a geopolitické situace. Zmírnění inflace a uklidnění geopolitické situace by vytvořily prostor pro postupné zlevňování hypoték, při přetrvávajících inflačních rizicích však mohou sazby zůstat zvýšené déle.