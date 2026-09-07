Aktualizováno: Hypotéky přestaly bankám vydělávat. Klienti to mohou brzy pocítit, sazby protnou psychologickou hranici
- Hypotéky bankám vydělávají výrazně méně než dřív, branže zažívá propad marží.
- Zdražování hypoték tak bude pokračovat i v příštích měsících, padnout přitom může důležitý psychologický milník.
- V sázce je letošní oživení hypotečního trhu, který je letos zatím v podstatně lepší kondici než loni.
Hypoteční byznys českých bank má tak trochu problém. S trochou nadsázky jednoduše přestal vydělávat. Nečekaně dlouhá hormuzská krize, ale i rozvolněné české státní finance totiž dramaticky zdražily bankám zdroje, ze kterých následně poskytují lidem hypotéky. Tento růst nákladů přitom banky nestíhají a v některých případech si ani plně netroufají kompenzovat zvyšováním hypotečních sazeb. Byznysová matematika půjček na bydlení tak ve finále úplně nevychází, bankám totiž zbývá jen zlomek běžných marží.
Osmdesátiprocentní propad
Tahle čísla momentálně dělají vrásky hypotečním manažerům napříč tuzemským bankovním trhem. Podle posledních statistik České bankovní asociace za červenec poskytovaly banky nové hypotéky v průměru za 4,9 procenta. Suverénně největší zájem mají přitom lidé o tříleté fixace hypoték. Zajistit si zdroje pro poskytnutí půjčky stojí banku podle dat Patria Finance momentálně 4,71 procenta, což je zároveň nejvíce za téměř tři poslední roky. Výsledná marže je tedy 0,19 procentního bodu. V běžných byznysových časech přitom platí, že tuzemské banky inkasují marži ve výši jednoho procentního bodu, tedy pětkrát více. Dramatický nepoměr mezi výnosy a náklady tak může tlačit na další zdražování hypoték.
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