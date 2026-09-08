Hypotéka i za sedm procent. Největší banka v zemi razantně zdražuje půjčky na bydlení
- Hypoteční sazby dál rostou, naposledy Česká spořitelna zdražila všechny fixace o několik desetin procentního bodu.
- Za zdražováním stojí hlavně dražší financování bank, geopolitická nejistota a obavy z vyšší inflace.
- Experti čekají další růst sazeb, u nejčastějších tříletých fixací do konce roku napříč trhem zhruba na 5,5 až 6 procent.
Sjednávání hypoték v posledních měsících připomíná divoký závod s časem. Důvodem je dramatický nárůst sazeb, který v důsledku neutuchajících geopolitických tenzí tvrdě dopadá mimo jiné i na tuzemský hypoteční trh. Zatím posledním krokem v tomto směru je aktuální zdražení půjček na bydlení u České spořitelny, tedy na počet klientů největšího tuzemského bankovního domu. Bez dodatečných slev se zájemci nově dostanou až nad sedmiprocentní úrok ročně.
Česká spořitelna přepsala sazby pro všechny fixace
„Za růstem hypotečních sazeb stojí především geopolitická situace a s ní spojený růst ceny peněz na finančních trzích,“ uvádí ve stručném komentáři k novému hypotečnímu sazebníku mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík.
Spořitelna přepsala sazby pro všechny fixace, přičemž v nejčastěji poptávaném tříletém období zájemce zaplatí roční sazbu 5,39 procenta, tedy o tři desetiny procentního bodu více než doposud. Kupříkladu v případě dvacetileté fixace úrok vyšplhá na 6,39 procenta, sazba ale platí až po získání slevy za splácení z účtu u České spořitelny, slevu za službu Hypotéka pro budoucnost a slevu za pojištění schopnosti splácet. Dohromady tyto slevy představují 0,7 procentního bodu, bez nich by tedy sazba půjčky na dvě dekády vyšplhala na 7,09 procenta.
Spořitelna jde tak ruku v ruce s ostatními bankami s trendem, který je na domácím trhu znát už od března, kdy prvním americkým výstřelem na Irán vypukla Homuzská krize. Ta podstatně a skokově zdražila zdroje, které tuzemské banky pak dále půjčují lidem na bydlení. Hypoteční byznys českých bank se tak dostal v posledních měsících do problémové situace, když vlivem zdražování zdrojů a relativně pomaleji rostoucích hypotečních sazeb přestal vydělávat. Růst nákladů přitom banky nestíhaly a v některých případech si ani plně netroufaly kompenzovat zvyšováním hypotečních sazeb. Postupně se ale situace mění a banky zdražují. Poslední Fincentrum Hypoindex za srpen tak například ukázal průměrnou nabídkovou sazbu půjček na bydlení 5,42 procenta, tedy zásadně více než 4,89 procenta ještě na počátku jara.
„Bankám už zdroje pro tříleté i pětileté hypotéky zdražily natolik, že aktuální průměrné realizované úrokové sazby na hypotečním trhu jsou samozřejmě podhodnocené,“ uvádí ekonom Creditas banky Petr Dufek. V pozadí zdražování bankovních zdrojů, což mimo jiné platí pro všechny délky fixací, stojí napjatá geopolitika propisující se do sázek trhu na zrychlení inflace, a potažmo zvyšování úrokových sazeb centrálních bank.
Zdražování hypoték bude pokračovat
Jak už e15 uváděla, experti očekávají v příštích měsících další zdražování hypoték napříč trhem. „Do konce letošního roku očekávám cenu hypoték, konkrétně nejčastější tříletou fixaci s alespoň dvacetiprocentním podílem vlastních úspor v rozmezí 5,5 až 6 procent,“ hypoteční expert firmy Broker Trust Libor Vojta Ostatek. Ani okamžité ukončení Hormuzského konfliktu by přitom podle expertů nevedlo ke zlevnění hypoték.
„Pokud by došlo k brzké dohodě mezi USA a Íránem, mohly by se ve svém důsledku sazby hypoték udržet kolem současných hodnot. Tento scénář je však méně pravděpodobný,“ uvádí analytik Partners Banky Marian Holub. I on očekává v nejbližším období další zdražování hypoték. V delším výhledu experti rozlišují dva scénáře, a to primárně v závislosti na dalším vývoji konfliktu na Blízkém východě. „V případě eskalace vidím sazby z hypoték nad šesti procenty. V příštím roce mám velký otazník, v lepším případě očekávám krátkodobé korekce či stagnaci sazeb,“ dodává Ostatek s tím, že pokles sazeb nepovažuje ani v tomto horizontu za pravděpodobný.
„Trhy nedůvěřují, že konflikt v Hormuzu má brzké řešení, to bude tlačit na inflaci. Roli může rovněž mít i fiskální politika vlády, kdy představený schodek rozpočtu míří do rekordních výšin,“ míní Ostatek. Vláda tak jde podle expertů proti svým vlastním slibům. „Pokud stát přichází s druhým nejvyšším plánovaným schodkem v historii České republiky, jde do značné míry proti slibu levnějších hypoték. Vysoký deficit znamená větší potřebu financování, více vydaných státních dluhopisů a zároveň představuje další proinflační riziko. To všechno vytváří tlak na vyšší tržní úrokové sazby,“ zdůrazňuje vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.
Sazby se v srpnu dostaly do léta zapomenutých výšin a byly přesně na úrovni srpna roku 2024. Hypoteční trh přesto letos oživil. Od začátku roku do konce července dosáhl objem nových hypoték podle dat České národní banky 247 miliard korun, tedy o 67 miliard více než ve stejném období loni.