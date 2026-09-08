Aktualizováno: Babiš zůstává podle Komise v možném střetu zájmů. Nezajímá mě to, reagoval premiér
- Svěřenský fond podle Evropské komise situaci dostatečně neřeší.
- Firmám z holdingu Agrofert proto pozastavila proplacení dotací z fondu pro rozvoj venkova.
- Premiér Andrej Babiš vzkázal, že ho postoj Komise nezajímá, protože holding Agrofert už nevlastní a nemá z něj prospěch.
Evropská komise v úterý potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Dospěla k závěru, že se Andrej Babiš (podle nejnovějšího žebříčku e15 sedmý nejbohatší Čech) nachází v potenciálním střetu zájmů a svěřenský fond situaci dostatečně neřeší.
„Komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že český premiér se nachází v potenciálním střetu zájmů v souvislosti s řízením fondů politiky soudržnosti a zemědělských fondů,“ uvedla mluvčí Komise Louise Bogeyová. „Komise se domnívá, že svěřenský fond, který pan Babiš zřídil, tuto situaci dostatečně neřeší,“ dodala.
„Nezajímá mě to a ani to neřeším. Agrofert nevlastním, nikdy už vlastnit nebudu a nemám z něj ani žádný prospěch. Nevím, co bych měl udělat víc. U Evropské komise stačí, pokud komisař střet zájmů nahlásí, a tím je to vyřešené. U mne by ale zřejmě ani nestačilo, kdybych se zastřelil,“ reagoval premiér Andrej Babiš (ANO).
Pozastavení dotací firmám z holdingu Agrofert se podle mluvčí Evropské komise týká i kohezních fondů, tedy takzvaných fondů soudržnosti. Komise zaslala dopis českým úřadům a žádá je o další informace a objasnění.
Mluvčí českého Státního zemědělského intervenčního fondu v pondělí uvedla, že opatření se týká jen částky 77 milionů korun a platby z Evropského záručního zemědělského fondu jsou nadále propláceny bez jakýchkoliv omezení.
Mluvčí holdingu Agrofert Pavel Heřmanský řekl, že informaci o pozastavení proplácení části dotací má zatím pouze z médií. „I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly. A tak budeme postupovat i nadále,“ uvedl.
Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Komise si nechala vypracovat právní posouzení svěřenského fondu a Babišovo řešení nepovažuje za dostatečné. Za nedostatečné považuje uspořádání Babišova majetku vzhledem k pravidlům o střetu zájmů i česká opozice.
Dotace začaly opět proudit v dubnu
Státní zemědělský intervenční fond začal firmám z Agrofertu dotace opětovně přidělovat koncem dubna na základě nezávislých analýz. Peníze poskytl ze svého rozpočtu a následně do Bruselu zaslal zprávu o vyplacených podporách, což je podle něj standardní a dohodnutý postup.
EU proplatila všechny peníze, které fond v květnu Agrofertu poskytl. Bylo to celkem 204 milionů korun. Platby se nicméně podle tehdejšího vyjádření komise vztahovaly k žádostem podaným ještě před jmenováním Babiše do čela vlády. Nyní komise posuzuje, zda Babiš vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů.
Agrofert trvá na tom že na dotace má nárok. „Vždy jsme byli přesvědčeni, že na dotace máme nárok a čerpáme je v souladu s dotačními pravidly EU a ČR,“ uvedl už dříve mluvčí Agrofertu.
Úřad evropského veřejného žalobce v létě zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací Agrofertu. Reaguje tak na trestní oznámení, které kvůli možnému střetu zájmu českého premiéra v únoru podali Piráti. Žalobci prověřují mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá je také, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti.
Opozice: Babiš všechny obelhal
Představitelé opozice opětovné proplácení dotací Agrofertu kritizovali. Požadovali pozastavení, dokud nebude jisté, že je EU neodmítne proplácet. Varovali před tím, že podpory mohou dopadnout na český státní rozpočet.
Nynější rozhodnutí Evropské komise považují za potvrzení své kritiky. Podle bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše obelhal Babiš prezidenta Petra Pavla i národ slovy, že se nevratně zbaví Agrofertu. Svěřenský fond jako řešení střetu zájmů nestačí a současná situace je podle něj úplně stejná jako za předchozích Babišových vlád, kdy se ukázalo, že zůstává skutečným majitelem Agrofertu.
Starostové a nezávislí (STAN) vyzvali k tomu, aby Česko okamžitě zastavilo čerpání dotací pro Agrofert. „Nejenom proto, že jsme varovali, že je zde flagrantní střet zájmů, který tady pan premiér má, ale protože i v té současné debatě o státním rozpočtu je to jeden z dalších vlivů, který má velmi negativní dopad na státní rozpočet,“ uvedl místopředseda hnutí Lukáš Vlček.
Také podle bývalého předsedy ODS a expremiéra Petra Fialy Babiš střet zájmů nevyřešil a obelhal prezidenta, parlament i své voliče. „Premiér musí být schopen bez jakýchkoli pochybností hájit veřejný zájem. Pokud tento základní předpoklad nesplňuje, měl by rezignovat,“ napsal Fiala na síti X.