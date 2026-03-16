Italové vyrazili na nákup do Německa. Unicredit chce získat tamní druhou největší banku
- Italská UniCredit chystá oficiální nabídku na převzetí německé Commerzbank, v níž už je největším akcionářem.
- Nabídka má být podána začátkem května a akcionáři by na ni měli zhruba čtyři týdny.
- Proti transakci se staví vedení Commerzbank, zaměstnanci i německá vláda, která se obává většího vlivu italské banky.
Italská bankovní skupina UniCredit chce koupit německou Commerzbank. Podle informací, které v pondělí zveřejnila na svém webu, podá oficiální nabídku na převzetí druhé největší německé banky.
UniCredit uvedla, že nabídne minimum požadované podle německých tržních předpisů, což znamená 0,485 nové kmenové akcie UniCredit za každou nabídnutou akcii Commerzbank. UniCredit je největším akcionářem Commerzbank. Podíl v ní italská banka stále zvyšovala, což se nelíbilo dalšímu důležitému akcionáři, kterým je německá vláda.
Oficiální nabídka by měla být předložena začátkem května, akcionářům by dala UniCredit na rozhodnutí čtyřtýdenní lhůtu. V květnu by se pak měla svolat mimořádná valná hromada.
UniCredit už na německém bankovním trhu působí prostřednictvím dceřiné HypoVereinsbank (HVB). O převzetí Commerzbank se uchází už měsíce.
Generální ředitel Andrea Orcel opakovaně argumentuje, že Evropa potřebuje větší banky, aby mohla konkurovat silným finančním institucím ze Spojených států. Proti převzetí druhé největší německé banky po Deutsche Bank italskými investory se však staví vedení Commerzbank, zástupci zaměstnanců i německá vláda.