UniCredit v Česku a na Slovensku zvýšila zisk o 11 procent, rostly vklady i úvěry
- UniCredit Bank v Česku a na Slovensku zvýšila v roce 2025 čistý zisk o 11,5 procent na 481 milionů eur (zhruba 11,9 mld. Kč).
- Rostly vklady (o sedm procent) i úvěry (o osm procent), silně přidaly hlavně výnosy z poplatků a provizí, naopak úrokové výnosy mírně klesly.
- Zisky loni zvýšily i další velké banky v Česku, včetně Komerční banky, Raiffeisenbank a Monety.
Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v roce 2025 čistý zisk 481 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 11,9 miliardy Kč, což je o 11,5 procenta více než předloni. Vyplývá to z informací, které v pondělí zveřejnila mateřská společnost banky. Také ostatním velkým bankám loni zisky rostly.
Objem vkladů UniCredit Bank stoupl loni meziročně o sedm procent na 659 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 8,1 procent na 617 miliard korun, vyplývá z oznámení.
Čisté výnosy z poplatků a provizí banky v roce 2025 meziročně vzrostly o 12,5 procenta na 7,6 miliard Kč, čisté úrokové výnosy klesly o 1,4 procenta na 15,6 miliard korun. Čistý provozní zisk banky stoupl o 5,7 procenta na 15,1 miliard Kč.
Čistý zisk Komerční banky připadající akcionářům loni stoupl meziročně o 4,7 procenta na 18,1 miliardy korun. Raiffeisenbank vzrostl čistý zisk meziročně o 33,9 procenta na 9,71 miliardy korun. Moneta Money Bank vykázala za rok 2025 čistý zisk 6,5 miliardy korun, což bylo meziročně o 11,9 procenta více.
UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku téměř 900 000 klientů.