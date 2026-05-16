Tradiční nábytkářský gigant je na dně. Poprvé v historii nemá ani na výplaty, lidé hromadně odcházejí
- Největší slovenský výrobce nábytku Decodom poprvé ve své historii nemá na vyplacení mezd svých zaměstnanců, píše web Aktuality.sk.
- Firma dluží miliony korun státu i pojišťovnám. Na webových stránkách stále láká potenciální partnery pro podnikání v Česku.
- Decodom požádal o restrukturalizaci a dočasnou ochranu před věřiteli.
Jeden z největších výrobců nábytku na Slovensku, firma Decodom, se dostal do finanční krize a není schopen vyplácet mzdy svým zaměstnancům. Ti teď podávají jeden po druhém výpověď, včetně klíčového managementu firmy.
Známá nábytkářská firma ze západoslovenských Topoľčan fungovala téměř třicet let. Za tu dobu ustála větší i menší krize včetně pandemie covidu-19. Jak vážná ale aktuální situace je, ukazují data portálu FinStat, kde evidují desetitisícové dlužné částky. Například Všeobecné zdravotní pojišťovně firma dluží 138 644 eur (přes tři miliony korun) a Sociální pojišťovně něco přes 712 tisíc eur (přes 17 milionů korun).
Zaměstnanci stále čekají na březnovou výplatu
Decodom nejspíše dlouhodobě neplatil ani svým dodavatelům, protože firmu nejviditelněji ochromilo pozastavení dodávek materiálu. Zaměstnanci si tak museli začít povinně čerpat dovolenou. Slovenský web Aktuality.sk přinesl výpovědi několika z nich, podle kterých dodnes neobdrželi ani plnou březnovou výplatu. „Za březen nám přišlo jen nějakých 54 procent výplaty. Nejdříve přišla splátka 30 procent, pak 10, a takhle to chodí po malých kouscích,“ popsal zaměstnanec Decodomu situaci ve firmě.
Vážné existenční problémy potvrdil slovenskému Denníku E i spolumajitel firmy Vladimír Šrámek. Pokud Decodom do konce tohoto týdne nezíská od bank nové úvěry, bude muset poslat firmu do konkurzu, říká Šrámek.
Není to poprvé, co Decodom bojuje s finančními problémy. Už během pandemie covidu-19 byl nucen snížit stavy a rozprodat část majetku. Tehdy vedení firmy nahlíželo na situaci ještě optimisticky. Mluvilo o expanzi a rychlém splacení dluhu vůči Sociální pojišťovně. Nic z toho se nestalo. K dluhu přibyl další u zdravotní pojišťovny i vůči státu na daních.
Na webových stránkách Decodomu visí oznámení o restrukturalizaci, o kterou požádala samotná firma. Tímto krokem získala dočasnou ochranu před věřiteli, což znamená, že nelze zahájit exekuce ani vypovědět smlouvu na základě starších nesplacených dluhů. Od restrukturalizace si manažeři slibují i čas na jednání s investory.
Loď opustil krizový manažer
Decodom pozastavil nové objednávky přes e-shop, přestože firma ujišťuje, že výroba funguje dál. Podle vedení se teď soustředí především na stabilizaci zevnitř. Web Aktuality.sk ale přinesl informaci, že firmu opustil i krizový manažer.
V Česku má Decodom své zastoupení prostřednictvím obchodních partnerů – především českých e-shopů, které nabízejí mimo jiné i nábytek topoľčanské firmy. Na webových stránkách Decodomu je stále k dohledání nabídka k podnikání v Česku, která láká ke spolupráci se slovenskou nábytkářskou firmou. Kromě široké nabídky sortimentu, 3D kreslicího programu a dalších výhod prezentuje sama sebe jako stabilního partnera, jehož kořeny sahají až do roku 1912.
Redakce e15 oslovila firmu Decodom s prosbou o vyjádření k jejím aktivitám v Česku. Do vydání článku žádná reakce nepřišla.
