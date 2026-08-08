Každý třetí jí nevěří. Banky přesto sázejí na umělou inteligenci
- Umělé inteligenci (AI) využívané v bankovnictví nevěří 34 procent Čechů. Loni to bylo 36 procent.
- Naopak pocit bezpečí při využití AI meziročně vzrostl ze 17 procent na 24 procent.
- Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro Raiffeisenbank mezi 1000 respondenty.
Větší zapojení AI v bankovních službách očekává 81 procent lidí, zároveň ale od bank očekávají jasná pravidla, ochranu dat a možnost lidské kontroly. "Umělá inteligence může bankovní služby výrazně zrychlit a zjednodušit, důvěra klientů je ale v této oblasti zásadní.
Lidé chtějí využívat technologie, které jim pomáhají, zároveň ale potřebují vědět, že jejich data i finance zůstávají v bezpečí. Proto je důležité, aby AI v bankovnictví fungovala transparentně, odpovědně a s jasně nastavenými pravidly," uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.
Umělá inteligence v bankách
Češi jsou otevření využití AI nejen u běžného servisu a komunikace s bankou, ale i u oblastí, které mohou přímo ovlivňovat finanční rozhodnutí. Komunikaci přes virtuálního asistenta by využilo 37 procent respondentů, komunikaci s bankou přes chatbota 34 procent a personalizovaná doporučení od banky v oblasti finančního poradenství a investic by využilo 33 procent dotazovaných.
"Největší výzvou dnes není přesvědčit lidi, že umělá inteligence do bankovnictví patří. To už většina klientů bere jako přirozený vývoj. Mnohem důležitější je získat jejich důvěru. Ta nevzniká tím, že banka nasadí nový AI nástroj, ale tím, že klient rozumí, jak technologie funguje, jak jsou chráněna jeho data a že má v případě potřeby vždy možnost obrátit se na člověka. Právě transparentnost a lidský dohled budou rozhodovat o tom, jak rychle budou lidé ochotni AI přijmout i pro složitější finanční služby," dodal výkonný ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.
Lidé od umělé inteligence v bankovnictví očekávají podle průzkumu především praktickou podporu, nikoli převzetí kontroly nad důležitými finančními rozhodnutími. Největší prostor proto AI zatím má tam, kde může zrychlit obsluhu, usnadnit orientaci ve službách nebo pomoci s běžnými požadavky. U citlivějších témat zůstává pro klienty důležitá možnost obrátit se na člověka.