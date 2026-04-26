Lidé místo investic stále častěji obchodují s pravděpodobností. Predikční trhy zažívají boom
- Na Polymarketu lidé sázejí na politiku, trhy i chování Elona Muska.
- Predikční platformy rostou, týdně mají miliardové obraty a fungují jako burza pravděpodobnosti.
- Platformy slibují přesnost, čelí ale riziku zneužití informací i nejasné regulaci.
Na co všechno se dá vsadit? Třeba na platformě Polymarket se nabízí sázka na to, kdo vyhraje prezidentské volby v Peru, jejichž první kolo proběhlo v půli dubna a druhé má být na začátku června. Na odpovědi na tuto otázku lidé vsadili už přes 23 milionů dolarů. Není zdaleka jedinou svého typu. Mnozí se snaží najít způsob, jak vydělat na zdánlivě neodpověditelných otázkách.
Například na odpovědi související s dotazem, kdo vyhraje prezidentské volby ve Spojených státech v roce 2024, bylo celkově vsazeno více než čtyři miliardy dolarů. Lidé také mohou průběžně zkoušet uhodnout počet příspěvků zveřejněných Elonem Muskem na sociální síti X v rozmezí jednoho týdne. Uživatelé zde pravidelně obchodují s pravděpodobností výsledku a snaží se na tom vydělat.
Na přelomu let 2025 a 2026 se stal Polymarket jedním z nejrychleji rostoucích trendů ve sféře financí, technologií a hazardu. Každý týden mají predikční trhy podle dat agentury Bloomberg obrat několika miliard dolarů.
Sázky trochu jinak
Spekulativní trhy jako Polymarket přitom fungují jinak než tradiční formy investování nebo sázení. Uživatel zde neinvestuje do aktiv, ale do výsledku událostí, které vyvolává položením otázky. Může jít o politiku, ekonomiku, vývoj nových technologií i sport. Například jedním z nejpopulárnějších typů sázek je pohyb ceny Bitcoinu v rozmezí příštích pěti minut, ale nejvíce se stejně prosází na sport. Celý koncept se také sportovnímu sázení podobá, ale místo předurčených kurzů sázkových kanceláří se výnosnost uzavřeného kontraktu odvíjí podle nabídky a poptávky, podobně jako na burze.
Na webu Polymarketu má každá událost dvě možnosti: ano nebo ne. Každá možnost má vlastní cenu v rozmezí od 0,00 do 1,00 dolaru, která odpovídá pravděpodobnosti od 0 do 100 procent. Pokaždé, když člověk koupí sázku na to, že se událost stane, tlačí cenu dané možnosti vzhůru. Cena takové sázky neodráží skutečnou pravděpodobnost události, ale to, co si lidé myslí, že je pravděpodobné.
Pokud si lidé myslí, že nějaká událost nastane s 60procentní pravděpodobností, možnost „ano“ se bude prodávat za 0,60 dolaru. Když se tak stane, uživatel dostane jeden dolar a získá 40 centů za každou uzavřenou sázku, a pokud ne, nedostane nic. Mnozí uživatelé nečekají na konečný výsledek událostí, ale snaží se sázku prodat za vyšší cenu. Zisk nevzniká pomocí pravdivého odhadu události, ale ze správně odhadnuté změny ceny, respektive pravděpodobnosti. Podobně jako při obchodování s akciemi.
Platforma si bere poplatek z každé uzavřené sázky, čím větší pravděpodobnost, tím obvykle větší poplatek. Jeho výše se ale mění i podle typu otázky. Systém je nastaven tak, že lidé, kteří aktivně obchodují a dokážou rychle reagovat na změny v poptávce, mohou vydělat více než pasivní sázející či investoři.
Polymarket v tom není sám
Podle agentury Bloomberg predikční trhy jako Kalshi, PredictIt nebo zmíněný Polymarket nejsou novinkou. V období pandemie se lidé s nově nalezeným časem začali zajímat o obchodování s akciemi, což podnítilo růst inovací gamifikovaných finančních aktiv, jako jsou memestocks nebo volatilní kryptoměny. Následoval vývoj predikčních trhů spolu s technologiemi, na nichž stojí.
Polymarket a Kalshi přitáhly velké množství pozornosti za posledních prezidentských voleb ve Spojených státech, kde byl Donald Trump podle těchto trhů favoritem i přes odlišné výsledky předvolebních průzkumů, připomíná dále Bloomberg. Po oznámení výsledku voleb se jevil Polymarket jako spolehlivější způsob, jak odhadnout budoucnost, než tradiční instituce.
Mají spekulativní trhy moc odhadnout budoucnost?
Polymarket ukazuje kolektivní názor ohledně událostí. Jeho majitel Shayne Coplan v rozhovoru pro společnost CBS označil svoji platformu za „nejpřesnější věc, kterou jako lidstvo právě teď máme“. Toto tvrzení obhajoval kombinací velkého množství informací a moudrosti davů, která se odráží v sázkách a může vést k přesnějším odhadům, na které jednotliví experti obvykle nemusejí přijít.
Polymarket se na svých stránkách hrdě pyšní vysokým procentem přesnosti odhadů. Sázející na něm údajně dokázali přesně odhadnout více než 90 procent událostí měsíc předtím, než se staly.
Zároveň ale dává prostor pro zneužití citlivých informací. „Několik nově vytvořených účtů vydělalo statisíce dolarů na velice specifických otázkách či sázkách, které byly položeny v době, kdy nikde nekolovala rétorika o příměří mezi USA a Íránem,“ uvedl deník Guardian. To může být jen vrchol ledovce; na první pohled podobné sázky byly uzavřeny třeba i o zatčení Nicoláse Madura, upozorňovala stanice BBC. Bílý dům poté varoval své zaměstnance, aby neobchodovali na predikčních trzích, připomněl deník The Wall Street Journal. Mluvčí Bílého domu Davis Ingle však odmítl jakékoliv využití vnitřních informací k finančnímu zisku.
Regulace
Polymarket byl od roku 2022 do listopadu 2025 ve Spojených státech zakázán a je regulován CFTC, která pod vládou Donalda Trumpa zmírnila přísnost kontrol oproti období prezidentství Joe Biden, uvedla agentura Bloomberg.
Spolu s tímto proměnlivým přístupem vůči predikčním trhům v USA mnoho zemí momentálně neví, jak Polymarket regulovat. Pro lidi z některých států Evropské unie, jako jsou například Francie, Polsko a Belgie, je trh plně blokován, zatímco v Česku je stále dostupný.