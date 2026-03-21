Novým ředitelem J&T Banky bude Slavomír Beňa, po dvaceti letech vystřídá Štěpána Ašera
Novým ředitelem J&T Banky, která poskytuje služby privátního bankovnictví, se od července stane Slavomír Beňa. V uplynulých letech byl například ve vedení UniCredit Bank ČR a Slovensko. Ve funkci nahradí Štěpána Ašera, který J&T Banku řídí 20 let. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě. Po schválení Českou národní bankou se Beňa stane i členem představenstva J&T Banky.
"V posledních letech jsme vědomě a systematicky posilovali manažerský tým banky a připravovali podmínky pro přechod na další generaci vedení," uvedl člen dozorčí rady J&T Banky Igor Kováč. Beňa je podle něj lídr s jasnou vizí.
Z finančního sektoru má Beňa 25 let zkušeností. Byl například ředitelem řízení finančních trhů v HVB Bank v Srbsku a v Černé Hoře, a poté i ve Slovinsku. Následně řídil vztahy s finančními institucemi ve střední a východní Evropě ve skupině UniCredit ve Vídni. Od roku 2018 působil v UniCredit Bank ČR a Slovensko jako ředitel divize firemního a investičního bankovnictví a od roku 2023 navíc jako místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele.
J&T Banka patří do finanční skupiny J&T a poskytuje vedle služeb privátního bankovnictví financování v oboru realit a podnikových akvizic. S cennými papíry obchoduje pro soukromé investory. V České republice J&T Banka působí od roku 1998. Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří vedle české J&T Banky její slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvatsku a J&T Direktbank v Německu.