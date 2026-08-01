Obyčejná pětikoruna z roku 1937 se prodala za 153 tisíc. Vzácný niklový kousek ovládl červnové aukce
- Vzácná niklová pětikoruna z roku 1937 se v červnové aukci na portálu Aukro prodala za 153 tisíc korun.
- Mince pochází z nulté ověřovací série a ve špičkové kvalitě se do dneška dochovaly pouhé desítky kusů.
- Červnovému žebříčku nejdražších položek dominovala numismatika, přičemž vůbec nejdražší byla sada zlatých mincí ČNB vydražená za více než půl milionu korun.
Není vyrobena ze zlata ani z jiného drahého kovu a pochází z minulého století. Přesto jsou sběratelé ochotni za obyčejně vyhlížející pětikorunu z roku 1937 zaplatit více než 150 tisíc korun. Právě tento niklový kousek o hmotnosti 7,97 gramu se stal jedním z největších trháků červnových dražeb na aukčním portálu Aukro, kde se prodal za 153 tisíc korun, informuje web Profitonline.cz.
Důvodem vysoké ceny je její extrémní vzácnost. Mince vytvořená podle návrhu sochaře Otty Gutfreunda totiž nevznikla jako standardní oběžná emise. Šlo o nultou ověřovací sérii v nákladu osmi tisíc kusů, na níž se na podzim roku 1937 testoval čistý nikl namísto dříve používané stříbrné slitiny.
Podle rodinné firmy Aurea Numismatika se do oběhu dostalo jen minimum exemplářů a většina skončila v bankovních zásobách. Řada mincí byla navíc zničena při zátěžových testech. Do současnosti se podle odhadů zachovaly dva až tři tisíce kusů, ve špičkové sběratelské kvalitě však pouze desítky. Česká numismatická společnost ji vyhodnotila jako druhou nejvzácnější oběžnou československou minci. Běžně se tak draží za částky přesahující 100 tisíc korun.
Žebříčku vládlo zlato ČNB i historický motocykl
Numismatika opanovala celý červnový žebříček nejdražších položek. Absolutním vítězem se stala sada zlatých mincí České národní banky s nominální hodnotou 10 tisíc korun, vydávaná od roku 2012. Soubor připomínající klíčové milníky českých dějin – například 100. výročí vzniku Československa nebo 600. výročí upálení mistra Jana Husa – se vydražil za 555,5 tisíce korun.
Stříbrnou příčku v žebříčku obsadil předválečný motocykl BSA 500 SV model S28 z roku 1928, který se v rámci online kolekce „Poklady ze stodoly“ prodal za 188,6 tisíce korun. Zmiňovaná vzácná pětikoruna s posudkem pravosti obsadila třetí místo.