Modrá taška IKEA slaví 30 let. Proslavila ji i role při záchraně obrazu Van Gogha za téměř 150 milionů
- Ikonická modrá taška FRAKTA je už tři desetiletí jedním z nejznámějších výrobků IKEA.
- Za tu dobu se z obyčejné nákupní tašky stal celosvětový fenomén.
- Na její cestě nechybí ani příběh spojený se záchranou obrazu Vincenta van Gogha nebo groteskní role při přepravě psů v newyorském metru.
Modrá taška FRAKTA, která se stala jedním ze symbolů obchodních domů IKEA, slaví 1. srpna třicet let od svého uvedení na trh. Taška s objemem 71 litrů a nosností až 25 kilogramů se od roku 1996 prodává po celém světě a podle společnosti IKEA se jí každoročně prodá více než 50 milionů kusů. Přibližně milion z nich připadá na Česko.
Příběh tašky začal už v roce 1986 ve stockholmské prodejně IKEA Kungens Kurva. Zakladatel společnosti Ingvar Kamprad se svým spolupracovníkem Stenem Lundénem tehdy pozorovali zákazníky, kteří si jen obtížně odnášeli drobné bytové doplňky v malých nákupních košících. Výsledkem bylo zadání pro designéry Marianne a Knuta Hagbergovy, kteří navrhli velkou odolnou tašku určenou pro snadnější přepravu zboží. Původně byla žlutá a sloužila pouze k zapůjčení v prodejně. Když si ji ale zákazníci začali odnášet domů, vznikla modrá verze určená k prodeji a dostala název FRAKTA, což ve švédštině znamená „přepravovat“ nebo „nosit“.
Záchrana obrazu i přeprava psů
Jedním z nejneobvyklejších momentů v historii tašky se stal návrat ukradeného obrazu Vincenta van Gogha s názvem Farská zahrada v Nuenenu z roku 1884. Dílo v hodnotě šesti milionů eur (přibližně 145 milionů korun) bylo v roce 2023 nizozemskému detektivovi předáno zabalené v bublinkové fólii a uložené právě do modré tašky FRAKTA. Když Groninger Museum obraz o rok později vystavilo, umístilo vedle něj i samotnou tašku, která během návratu dílo chránila.
Taška FRAKTA se navíc stala součástí jednoho z nejznámějších internetových fenoménů spojených s newyorským metrem. Poté, co tamní dopravní podnik MTA v roce 2016 zavedl pravidlo, že psi mohou cestovat pouze tehdy, pokud jsou uzavřeni v přepravní tašce, začali majitelé větších psů hledat kreativní řešení a na sociálních sítích se začaly hojně šířit fotografie psů přepravovaných právě v modrých taškách IKEA, často s otvory pro nohy.
Výročí přichází několik měsíců poté, co IKEA oznámila modernizaci svého ikonického výrobku. Jak e15 informovala už v lednu, letošní duben znamenal konec dosavadní podoby tašky, kterou nahradil aktualizovaný model. Firma tehdy zdůraznila, že nejde o konec jednoho ze svých nejznámějších produktů, ale o jeho další vývoj.