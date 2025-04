„Zbylých několik procent by mohlo být vyplaceno v relativně krátké době,“ uvedl vysoce postavený bankéř obeznámený se situací, který má zároveň vliv na průběh insolvence a který si přál zůstat v anonymitě. Loni vyplatila Sberbank věřitelům rozhodující část jejich pohledávek, a to konkrétně bezmála pětapadesát miliard korun, které představovaly takřka 95 procent peněz nárokovaných někdejšími klienty ústavu. Výplata zbylých pěti procent pak byla odložena do pozdní fáze insolvence do okamžiku, až bude jasné, že má banka na pokrytí zbývajících závazků dostatek peněz.

„Vzhledem ke stavu majetkové podstaty zvažujeme realizaci částečného rozvrhu, v jehož rámci by věřitelé Sberbank CZ mohli obdržet další tři až čtyři procenta svých pohledávek navíc k 95 procentům, která již byly vyplacena,“ uvádí pro e15 insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová. Než k tomu dojde, je podle Lužové třeba nastavit procesy odpovídající výplatě více než patnácti tisícům věřitelů.