Řehák orchestruje veletoč Directu. Stovky lidí končí, aby skupina zrychlila růst
- Umělá inteligence od základu mění fungování byznysu - v Česku to ilustruje letos zahájená hloubková proměna skupiny Pavla Řeháka.
- V Directu končí stovky lidí a pro stovky dalších nevzniknou místa, stávající pracovníci naopak dostávají více prostoru, kompetencí a zodpovědností.
- Společnost, do níž patří pojišťovna, byznys s automobily, investicemi a správou firemních financí, dál roste a letos cílí na 13miliardový obrat.
Když se na Česko řítila první vlna pandemie covidu-19, Pavel Řehák vytvořil matematický model, jenž upozornil politiky na hrozící rizika a přispěl k opatřením vlády. Majitel skupiny Direct nyní připravuje společnost s miliardovými obraty na srovnatelně silný otřes, který tentokrát přináší umělá inteligence (AI). Jako jeden z mála manažerů veřejně říká, že jím vedený podnik tvrdě narazí, pokud by dál spoléhal na dosavadní byznys model, který přitom dodnes spolehlivě funguje.
Proto letos odstartoval program pojmenovaný jako Good to great, který má Direct od základu proměnit - jednou z klíčových součástí je příprava na AI éru. V praxi to znamená násobně méně lidských pracovníků a více kompetencí a zodpovědností pro ty zůstávající. Ještě před rokem Řehák počítal s tím, že se expanze neobejde bez ztrojnásobení počtu zaměstnanců z tisícovky na tři, pokud má podnik navýšit obrat na 30 až 50 miliard korun do roku 2030.
Direct a umělá inteligence
Byznysové ambice zůstávají stejné, personální počty nikoliv. Místo tří tisíc pracovníků jich má ve skupině koncem dekády působit odhadem nanejvýš polovina. Zatímco na začátku tohoto roku v Directu pracovalo asi 1100 lidí, koncem prosince to bude o třetinu méně. Například Direct pojišťovna se letos zmenšuje orientačně z 500 na 350 lidí. Skupině se přitom daří, letos očekává růst obratu na až 13 miliard korun a jen v pojišťovně téměř půlmiliardový zisk.
„Cílem není postavit personálně velkou firmu. Cílem je firma, která vlnu AI jednak ustojí a jednak využije ke zlepšení svých produktů a vnitřního fungování,“ říká Řehák. Neznamená to, že noví lidé do skupiny nepřicházejí. Personální posily rozšiřují řady v práci se zákazníkem a s technologiemi. Tedy v oblastech, kde Direct předpokládá vyšší přidanou hodnotu jejich činnosti.
Se sázkou na technologie se klient setká například v pojišťovně, když nahlašuje rozbité čelní sklo svého automobilu. Takových případů eviduje jen Direct osm tisíc ročně. Na vyřešení tří čtvrtin z nich stačí technologie, výsledek zkontroluje člověk. „Tradiční dobrá pojišťovna zlikviduje událost sedm hodin po přijetí posledního dokladu. U těchto případů to naše aplikace zvládne za dvě minuty od nahlášení a rovnou posíláme peníze,“ tvrdí muž, jenž se v minulosti podílel na vedení České pojišťovny. Díky automatizaci má růst marže pojišťovny z pěti procent na dvojnásobek.
„Ta skla nám ukázala, že celá skupina může fungovat úplně jinak. Pojišťovna, kterou stojí procesy a obsluha klienta 15 a více procent z přijatého pojistného, má mnohem svázanější ruce než ta, která vydává pět šest procent a ušetřené peníze investuje jinam,“ dodává. Skupina dává do AI desítky milionů korun ročně. Investice se vracejí například v lepším odhalování pokusů o pojistný podvod, bez něhož by Direct vyplatil jen letos zhruba o 150 milionů více na pojistném plnění.
Klíčovou úlohu zastává AI i v Direct auto, divizi, která obchoduje s novými i ojetými vozy, jejich financování a servisem. Denně aktualizuje data o tom, kolik je daných modelů zrovna na trhu, za jakou cenu a za jakou dobu se obvykle udají. Čím více dní trvá je prodat, tím víc se prodražuje financování těchto vozů na skladě. Technologie, na níž staví růst například i největší tuzemský autobazar AAA Auto, tak generuje další významné úspory.
Neúspěšná akvizice A1 banky
Direct už nyní funguje také v Polsku, expandovat hodlá v Rakousku a výhledově v Německu. Cestu do Rakouska a posléze i do regionu střední Evropy měla otevřít akvizice A1 banky za asi 100 milionů eur. Ačkoliv byla transakce téměř dokončená, Direct z ní ve finální fázi letos na jaře vycouval. Ukázala se jako příliš drahá. Direct v současnosti sleduje několik možných akvizic na českém a polském trhu, priority ale vidí jinde.
„Kde bychom dřív volili akvizice, tam dnes upřednostňujeme organický růst. Proč dnes nakupovat sebelepší firmu, když víte, že se bude muset velmi pravděpodobně zásadně proměnit, aby v AI éře dál fungovala?“ vysvětluje Řehák. Do budoucna nevylučuje možnou snahu o získání vlastní bankovní licence, jako rychlejší a efektivnější cestu však nyní vidí nová strategická partnerství se zavedenými bankami nebo fintech partnery.