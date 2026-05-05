Rekordní zisky a italský útok na Německo. UniCredit chce Commerzbank i přes odpor vlády
- Italská UniCredit v prvním čtvrtletí dosáhla rekordního čistého zisku 3,2 miliardy eur, čímž výrazně překonala očekávání trhu.
Díky silným výsledkům banka vylepšila svůj celoroční výhled a dařilo se i její divizi pro střední a východní Evropu, kam patří Česko.
Skupina zároveň vyostřuje svůj boj o německou Commerzbank a i přes silný odpor Berlína zahajuje kroky k navýšení svého akcionářského podílu.
Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk 122 milionů eur, v přepočtu zhruba 2,97 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 9,1 procenta. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnila mateřská společnost banky. Ostatním velkým bankám letos zisky rovněž spíše rostou.
Objem vkladů UniCredit Bank stoupl letos meziročně o 8,9 procenta na 677 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 7,4 procenta na 637 miliard korun, vyplývá z oznámení.
Dařilo se celé skupině
Italské bankovní skupině UniCredit celkově vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 16 procent na rekordních 3,2 miliardy eur (78,1 miliardy korun). Výsledky překonaly očekávání analytiků. Banka současně v dnešním prohlášení zlepšila výhled na celý rok a zahájila nabídku na převzetí německé Commerzbank, navzdory silnému odporu Německa proti tomuto spojení.
Analytici očekávali zisk 2,7 miliardy eur. Výnosy stouply o pět procent na 6,9 miliardy eur. Hrubý provozní zisk se zvýšil o osm procent na 4,58 miliardy eur.
Banka uvedla, že za celý letošní rok nyní čeká čistý zisk nejméně 11 miliard eur. V předchozí prognóze uváděla, že zisk se bude pohybovat kolem 11 miliard eur.
UniCredit Bank, která patří mezi největší banky v Česku, svoji činnost na českém trhu zahájila v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. V Česku a na Slovensku má zhruba 900 tisíc klientů. Provozní zisk divize pro střední a východní Evropu, do které spadá i česká část, se v prvním čtvrtletí zvýšil o osm procent na 800 milionů eur. Výnosy stouply o čtyři procenta na 1,2 miliardy eur.
Zájem o německou Commerzbank
UniCredit se již delší dobu uchází o německou Commerzbank, naráží ale na odpor jak vedení banky, tak jejích zaměstnanců, odborů i místní zemské a spolkové vlády. V dubnu Commerzbank odmítla nabídku na převzetí a obvinila UniCredit z nepřátelské taktiky a zavádějících tvrzení.
UniCredit již vlastní v Commerzbank významný podíl a je s velkým odstupem největším akcionářem Commerzbanky před německým státem. UniCredit se rozhodla zahájit nabídku na odkup dalších akcií. Cílem nabídky je zvýšit podíl v Commerzbank na něco málo přes 30 procent, když v současnosti je podíl mírně pod touto hranicí. Tím chce svého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi, napsala agentura Reuters. UniCredit už na německém bankovním trhu působí prostřednictvím dceřiné HypoVereinsbank (HVB).