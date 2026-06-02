UniCredit získala přísliby akcionářů. Její podíl v Commerzbank přesáhne 30 procent
- Italská banka UniCredit si zajistila přísliby akcionářů, díky kterým její podíl v německé Commerzbank překročí hranici 30 procent.
Šéf UniCredit Andrea Orcel se tím po téměř dvou letech přiblížil k nepřátelskému převzetí německého rivala v hodnotě 38,6 miliardy eur.
Fúzi se snaží bránit ředitelka Commerzbank i německá vláda, která v bance drží dvanáctiprocentní podíl, šance na nezávislost se jim však krátí.
Italská bankovní společnost UniCredit už si zajistila přísliby akcionářů, díky nimž její podíl v německé Commerzbank vysoko přesáhne hranici 30 procent. S odvoláním na své zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. UniCredit tak učinila další krok ve snaze o převzetí německého rivala za 38,6 miliardy eur (937 miliard Kč). Italská banka zatím v Commerzbank drží 26,8 procenta akcií.
Překročení hranice 30 procent představuje významný milník pro generálního ředitele UniCredit Andreu Orcela, který se snaží o získání Commerzbank už téměř dva roky. UniCredit tak získává rostoucí vliv a německé Commerzbank se snižují šance, že se převzetí ubrání. A to navzdory tomu, že se nabídka nelíbí ani německé vládě.
Italská banka nabízí 0,485 vlastní akcie za každou akcii Commerzbank. Jednu akcii německé banky tak podle pondělní závěrečné ceny akcií na burze oceňuje zhruba na 35,75 eura, což je asi o tři procenta méně, než je aktuální cena akcií Commerzbank. Nabídka na odkup trvá do 16. června.
Dominantní síla Německa
Orcel usiluje o Commerzbank od září 2024. Cílem je proměnit italskou banku v dominantní sílu v Německu, tedy v zemi, která má největší ekonomiku v Evropě. Podařilo se mu získat podíl těsně pod 30 procenty a v březnu představil nízkou nabídku, jejímž cílem je překonat tuto hranici a prolomit patovou situaci, která trvá už několik měsíců. Zvýšením podílu těsně nad 30 procent chce svého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi.
Ředitelka Commerzbank Bettina Orloppová označila nabídku UniCredit za příliš nízkou a tvrdí, že bance je lépe jako nezávislé instituci. Zvýšila výhled zisku na letošní rok a nastínila další propouštění, aby posílila obranu proti nepřátelskému pokusu UniCredit o převzetí. Proti transakci je i německá vláda, která vlastní v Commerzbank více než 12 procent akcií.
UniCredit kromě nabídnutých akcií vlastní také finanční nástroje, které lze v budoucnu přeměnit na 3,22 procenta akcií Commerzbank. Vedle toho drží také deriváty vypořádávané v hotovosti, které jsou spojeny s dalším podílem ve výši 10,7 procenta.
Banka UniCredit už je s velkým odstupem největším akcionářem Commerzbank před německým státem. UniCredit už na německém bankovním trhu působí prostřednictvím dceřiného finančního ústavu HypoVereinsbank (HVB).