Zuckerberg na metaverzu prodělal kalhoty. Výjimkou zůstává český hit Beat Saber
- Meta už v metaverzu prodělala přes 80 miliard dolarů, jedním z mála úspěchů z této éry však zůstává český VR hit Beat Saber.
- Tržby pražských Beat Games klesly z 2,3 miliardy korun na 437 milionů, část příjmů totiž nově účetně inkasuje centrála Mety.
- Meta škrtá ve VR a sází na AI, spoluzakladatel Beat Games Jaroslav Beck mezitím rozvíjí startup BottleCap AI.
Americká společnost Meta, která provozuje Facebook, WhatsApp a Instagram, na projektu takzvaného metaverza od roku 2020 prodělala více než 80 miliard dolarů a tato částka dál roste. Firma chtěla mezi uživatele dostat brýle pro virtuální realitu Oculus, nepodařilo se jí ale doručit obsah, který by přilákal masy.
Výjimku představuje původem česká firma Beat Games vyvíjející hit Beat Saber, kterou Meta v roce 2019 koupila za asi 1,5 miliardy korun. Česká entita ročně generovala miliardové tržby. Teď je to výrazně méně, což je i důsledek změn souvisejících s pohlcením ze strany mezinárodní korporace.
Meta nedávno v divizi Reality Labs, která aktivity kolem virtuální a rozšířené reality a metaverza zastřešuje, udělala masivní škrty a propustila lidi. Uvolněné prostředky nyní tečou do umělé inteligence, budované divize pro takzvanou superinteligenci, a s tím spojených rozsáhlých datových center. Meta v rámci vize kolem metaverza nakoupila řadu softwarových startupů a hardware Oculus, uchytilo se ale máloco.
Hit, který hitem zůstal
Beat Games je výjimkou potvrzující pravidlo. Jde o jeden z mála skutečných globálních hitů pro VR, který byl schopný podpořit prodeje samotných brýlí (takzvaná killer app). Finanční ukazatele toho byly důkazem. Beat Games například v roce 2021 měla tržby 2,3 miliardy korun, přičemž náklady šly pouze do nižších stovek milionů. Beat Saberu se dle odhadů prodalo více než 10 milionů kopií a jde o nejúspěšnější VR titul na světě.
Beat Games, která stále sídlí v Praze, už ale taková čísla nevykazuje. Meta totiž provedla změny a velkou část příjmů začala posílat přes centrálu. Tržby z prodeje Beat Saberu a jeho rozšiřujících balíčků z elektronického obchodu Meta Store už nejsou součástí rozvahy české entity. Přes ni tečou prodeje z jiných, často menších platforem, a zároveň slouží jako vývojové centrum.
Zašmodrchané účetnictví
Beat Games tak v posledním finančním roce vygenerovala tržby 437 milionů korun. Prodej digitálního obsahu činil 244 milionů korun. Na vývoj bylo potřeba 193 milionů, z toho 140 milionů na mzdy. Není jasné, kolik dnes Beat Saber vydělává, mateřská korporace samostatná čísla neuvádí. Je ale možné, že prodeje už budou nižší. Trh se nasytil a prodeje brýlí stagnují. Beat Games stále zaměstnává stabilní počet zhruba 40 lidí. Firma výsledky ani dění nekomentuje.
Beat Games před prodejem Metě vlastnili Ján Ilavský, Vladimír Hrinčár a Jaroslav Beck. Ani jeden z nich už ve firmě nepůsobí. Ilavský kromě jiného občas investuje do česko-slovenských her, peníze poslal třeba do chystaného titulu Matcho od firmy FiolaSoft. Beck s vědcem Tomášem Mikolovem spoluzaložil startup BottleCap AI specializující se na snížení nároků AI modelů. BottleCap před pár dny vydal upravený AI model Qwen od Alibaby, nároky na generování odpovědí klesly skoro o 50 procent. Technologii už si stáhlo přes 300 tisíc lidí. Beck do firmy na začátku poslal 10 milionů dolarů.