Výrobci spotřebičů Mora klesly tržby, zisk přesto zvýšil na 32 milionů korun
- Společnost Mora Moravia, která v Hlubočkách u Olomouce vyrábí varnou techniku pro domácnosti, loni zvýšila čistý zisk o 3,4 milionu korun na 32 milionů.
- Její tržby ale meziročně klesly o 168 milionů korun na 2,847 miliardy korun z 3,015 miliardy korun v roce 2024.
- Data plynou z výroční zprávy společnosti Mora Moravia, která prostřednictvím mateřské firmy Gorenje patří do čínské skupiny Hisense Group.
Do výrobního portfolia Mora Moravia patří sporáky, varné desky, trouby či odsavače par. „Výroba i prodej sporáků vykázaly ve srovnání s rokem 2024 mírný meziroční pokles o dvě procenta," uvedlo ve výroční zprávě vedení Mora Moravia. Předloni společnost zvýšila produkci kuchyňských spotřebičů o 16 procent na 647.183 kusů. Loňský počet vyrobených spotřebičů firma ve výroční zprávě nezmínila.
Na tuzemském trhu loni Mora Moravia utržila 1,094 miliardy korun a v zahraničí 1,753 miliardy korun. Tržní podíly skupiny Hisense, jejímž prostřednictvím Mora Moravia prodává své výrobky, loni podle vedení podniku udržely růstový trend zejména ve střední a východní Evropě.
Finské sporáky na Moravě
Mora Moravia v roce 2012 zahájila v Hlubočkách výrobu sporáků, které se dřív montovaly ve Finsku. O přesunu výroby rozhodl koncern Gorenje. Finský závod v Lahti ročně vyráběl 53 tisíc elektrických sporáků a Mora, jejíž roční produkce se před touto transakcí pohybovala kolem 380 tisíc sporáků, pokryla celý objem výroby.
Posléze byla do Hluboček přesunuta také výroba volně stojících sporáků širokých 60 centimetrů ze slovinského závodu společnosti Gorenje. „Díky tomu se Mora Moravia stala výhradním výrobcem volně stojících sporáků ve skupině Hisense Europe," uvedlo vedení Mora Moravia.
Firma Mora Moravia má základní kapitál 273,7 milionu korun a loni zaměstnávala v průměru 392 lidí. Jejím stoprocentním vlastníkem je slovinská firma Gorenje gospodinjski aparati. Gorenje je jedním z největších slovinských vývozců. V roce 2017 společnost oznámila, že hledá strategického partnera, který by jí pomohl posílit značku a snížit náklady. Nejvyšší nabídku na koupi slovinského výrobce domácích spotřebičů Gorenje podala čínská firma Hisense, která posléze do koncernu kapitálově vstoupila.