Zisk Raiffeisenbank mírně klesl, objem vkladů ale díky novým klientům rekordně narostl
- Raiffeisenbank v prvním čtvrtletí zaznamenala mírný pokles čistého zisku na 1,68 miliardy korun.
Navzdory nižšímu zisku banka vykázala silný nárůst aktiv a objemu vkladů, které díky atraktivním podmínkám spoření a rychlému náboru klientů stouply o více než 26 procent.
Výsledky ovlivnily především vyšší provozní náklady a nárůst opravných položek k úvěrům, i když zájem o hypotéky a spotřebitelské půjčky meziročně vzrostl.
Raiffeisenbank v ČR v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně klesl čistý zisk o 0,6 procenta na 1,68 miliardy korun. Aktiva banky vzrostla o 21 procent na 922 miliard korun. Banka o tom informovala v tiskové zprávě. Ostatním velkým bankám letos zisky spíše rostly.
Objem poskytnutých úvěrů klientům Raiffeisenbank stoupl za první tři měsíce roku o 12 procent na 420 miliard korun. Růst byl především na straně domácností ve formě spotřebitelských i hypotečních úvěrů. Objem přijatých vkladů se zvýšil o 26,5 procenta na 788 miliard korun. Růst táhly zvyšující se zůstatky na spořicích účtech domácností, uvedla banka.
Nárůst počtu klientů
„Meziroční nárůst objemu přijatých vkladů od klientů o 26,5 procenta odráží především dvě věci. První z nich je velice rychlý růst počtu klientů, kterých ročně nabíráme průměrně 250 tisíc. Druhou a neméně významnou věcí je to, že klientům dlouhodobě poskytujeme jedny z nejlepších a nejjednodušších podmínek zhodnocení úspor na našem spořicím účtu,“ uvedl generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida.
Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 8,7 procenta na 4,9 miliardy korun. Čisté úrokové výnosy jí stouply o 4,9 procenta na 3,66 miliardy korun. Nárůst primárně způsobil silný růst klientských vkladů a úvěrů. Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 14,7 procenta na 1,1 miliardy korun. Provozní náklady 2,54 miliardy v meziročním srovnání vzrostly o 7,2 procenta.
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek vzrostly meziročně o 328 milionů korun a ke konci čtvrtletí dosáhly celkové částky 331 milionů korun. Kapitálová přiměřenost banky k 31. březnu 2026 dosáhla 22,94 procenta. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku klesl kapitálový poměr o 2,51 procentního bodu, přestože kapitál banky vzrostl o 1,8 miliardy korun.
Raiffeisenbank patří mezi největší bankovní domy v Česku. Bankovní služby v ČR poskytuje od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International.