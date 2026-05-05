CSG odmítá „lživou“ analýzu a brání svůj pád na burze
- Zbrojařská skupina CSG se ostře ohradila proti analýze Hunterbrook, která zpochybnila její výrobní kapacity a způsobila prudký propad akcií na amsterodamské burze.
Zatímco analytici tvrdí, že firma munici spíše přeprodává, CSG oponuje, že disponuje vertikálně integrovanou sítí závodů s roční kapacitou přes 600 tisíc kusů.
Akcie firmy se po pondělním třináctiprocentním propadu začaly v Praze i Amsterodamu mírně zotavovat, stále však zůstávají hluboko pod rekordními hodnotami z počátku roku.
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada se v úterý znovu ohradila proti analýze společnosti Hunterbrook, která na začátku týdne poslala její akcie na amsterodamské burze prudce dolů. Podle CSG je analýza zpochybňující obchodní model firmy nepřesná a neodpovídá faktům.
Akcie CSG v pondělí v Amsterodamu ztratily 13,1 procenta. V úterý dopoledne přidávaly přibližně 0,8 procenta. Nicméně na pražské burze kolem 10:30 vykazovaly nárůst o 5,9 procenta.
Společnost Hunterbrook se zabývá investiční novinařinou i investováním. Podle CSG společnost drží v CSG pozici, kterou spekuluje na pokles ceny akcií. Tvrdí, že CSG není v takové míře výrobcem munice, jak uvádějí prezentace společnosti.
Zpráva Hunterbrook například zpochybňuje údaje CSG o objemu produkce dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. Prospekt CSG podle zprávy naznačuje, že firma vyrábí zhruba 500 tisíc kusů této munice ročně, což se blíží objemu produkce německého konkurenta Rheinmetall. Hunterbrook nicméně uvádí, že identifikoval pouze jednu továrnu CSG schopnou vyrábět tuto munici, její kapacitu odhaduje na 100 tisíc až 280 tisíc kusů ročně.
Zásadní nepochopení průmyslu?
„Přisuzovat výrobní kapacitu jedinému závodu představuje zásadní nepochopení průmyslového modelu CSG. CSG provozuje distribuovanou, vertikálně integrovanou výrobní síť napříč více závody v několika zemích. Jednotlivé komponenty vznikají na různých místech a následně jsou kompletovány na specializovaných finálních linkách, které CSG provozuje ve více zemích a lokalitách,“ uvedla v reakci CSG,
Podle Hunterbrook CSG na otázku, zda skutečně dokáže vyrábět kolem půl milionu kusů dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů ročně, odmítla odpovědět, a většina jejích tržeb z munice nepochází z výroby nábojů, ale z jejich přeprodeje. CSG v dnešní reakci uvedla, že v roce 2025 činila vlastní výrobní kapacita CSG přibližně 630 tisíc kusů s tím, že se „ve střednědobém horizontu zavázala“ k výraznému omezení aktivit v oblasti prodeje a renovace starých zásob.
Společnost CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterodamu a neregulovaný trh pražské burzy. Upisovací cena akcií činila 25 eur za kus. Dnes se obchoduje kolem 16 eur za kus. Krátce po lednovém vstupu na burzu se cena akcií CSG vyšplhala až na rekordních 33,50 eura.