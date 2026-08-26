Známá česká banka chystá útok na chorvatský trh. Novému investorovi nabídne mimořádný obchod
Skupina J&T po letech razantně mění strategii na chorvatském trhu a chystá masivní expanzi do služeb pro drobnou klientelu.
K nastartování tohoto byznysu má pomoci nový partner, kterému banka plánuje odprodat klíčový podíl ve své chorvatské bance.
- Česko-slovenská skupina vkládá do tamního trhu velké naděje, dokladem potenciálu je rychlý růst úvěrového trhu.
Finančníci J&T hodlají po dvanácti letech svého působení na chorvatském bankovním trhu nakopnout svůj tamní byznys. Cíl je přitom zcela odlišný od tuzemského přístupu k podnikání, skupina se totiž v Chorvatsku chystá masivně vsadit na drobnou klientelu. S expanzí má J&T pomoci nový partner, který by mohl vstoupit do tamní banky už v příštích měsících. Za své peníze získá klíčový podíl.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Už mám předplatné. Přihlásit se